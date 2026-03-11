Comisia Europeană exclude categoric revenirea la combustibilii fosili din Rusia: "Ar fi o gafă strategică"

Europa ar face o gafă strategică dacă ar încerca să atenueze creșterea prețurilor la energie cu o revenire la combustibilii fosili din Rusia, a declarat, miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, notează Economic Times.

„În criza actuală, unii susțin că ar trebui să abandonăm strategia noastră pe termen lung și chiar să ne întoarcem la combustibilii fosili rusești. Aceasta ar fi o gafă strategică”, a declarat von der Leyen într-un discurs în Parlamentul European.

Von der Leyen a declarat că UE pregătește opțiuni pentru reducerea prețurilor la energie, inclusiv o mai bună utilizare a acordurilor de achiziție a energiei, a măsurilor de ajutor de stat și a subvențiilor sau plafonării prețurilor la gaze.

Prețul petrolului rămâne sub 90 de dolari

Prețurile petrolului au fost volatile în primele ore ale zilei de miercuri, în ciuda unui raport potrivit căruia ar urma să aibă loc o punere pe piață de petrol din rezervele de urgență ale Agenției Internaționale pentru Energie.

La ora 2:37 a.m. ET, contractele futures pentru petrolul Brent, reperul global, erau stabile la 87,75 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american urca cu 0,7%, până la aproape 84 de dolari pe baril.

Marți, prețurile petrolului au scăzut puternic după ce o postare de pe contul de social media al secretarului american al Energiei, Chris Wright, a transmis în mod eronat că Marina SUA a escortat un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus reporterilor că Marina SUA „nu a escortat în acest moment niciun petrolier sau altă navă”.

Observatori ai pieței au avertizat că un conflict prelungit între SUA și Iran ar putea împinge din nou petrolul peste pragul de 100 de dolari.