Surse: PSD a decis să nu mai boicoteze bugetul. „Vom cere miniștrilor PSD să-l avizeze oricum”. Care e planul după

Premierul Ilie Bolojan și președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia Images

Liderii Coaliției se reunesc, din nou, marți, pentru discuții legate de bugetul pentru 2026. În continuare, între partenerii de guvernare și premier există neînțlegeri privind alocarea sumelor. Social democrații nu sunt mulțumiți cu suma alocată de Ministerul Finanțelor pentru pachetul de sprijin care include ajutoare pentru pensionari, mame și copii. Ministerul Finanțelor a prins în buget 1,7 miliarde de lei pentru aceste ajutoare, în timp ce PSD cere 3,4 miliarde de lei. Surse din PSD au declarat, însă, pentru Antena 3 CNN, că miniștrii partidului nu vor boicota bugetul, așa cum anunțaseră anterior, dacă cerințele social democraților nu sunt îndeplinite.

Potrivit surselor citate, dacă premierul nu ține cont de solicitările PSD, „vom cere miniștrilor PSD să avizeze și așa bugetul, ca să poată fi adoptat în Guvern și vom decide duminică dacă venim cu amendamente în Parlament”.

„Am prefera să evităm asta și să ne înțelegem azi”, spun surse din conducerea partidului.

Anterior, liderii PSD au amenințat că miniștri partidului nu vor aviza în Guvern bugetul pentru 2026, dacă nu sunt prinse toate solicitările social democraților.

Președintele Nicușor Dan a garantat săptămâna trecută că România „va avea buget în luna martie”.

Când decide PSD dacă îl schimbă pe Bolojan

Social democrații vor decide în weekendul 21-22 martie dacă îl schimbă pe Ilie Bolojan. Social democrații vor convoca un Consiliu Politic Național lărgit în care partidul va fi consultat în legătură cu rămânarea la guvernare cu Ilie Bolojan premier și în coaliție cu USR.

Potrivit surselor din partid, duminică vor fi stabilite întrebările pentru ședința din 21-22 martie.

La finalul lunii februarie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. De asemenea, votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână în coaliție cu USR sau fără USR.

„După ce trece legea bugetului reluăm discuțiile privind impozitarea progresivă”, au mai anunțat sursele citate.