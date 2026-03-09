Un bărbat din Botoșani a câștigat 4,5 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49: „Prin perseverență am reușit”

Este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49 / Foto: Agerpres

Un bărbat de 50 de ani din Botoșani a câștigat premiul cel mare la tragerile Loto 6/49 de la data de 12 februarie 2026. Câștigătorul nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, dar i-a sfătuit pe alți jucători să fie „perseverenți” în goana lor după noroc. Botoșăneanul a câștigat 4,5 milioane de euro.

Marele premiu la Loto 6/49 , în valoare de 22.948.891,68 lei, a fost câştigat cu un bilet care a costat 28 de lei. Câștigătorul și-a revendicat astăzi, 9 martie, premiul.

„Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit. Mult succes și tuturor reusită maximă”, a fost mesajul acestuia.

Bărbatul din Botoșani lucrează în domeniul transporturilor și a dezvăluit că a jucat aceleași numere la Loto 6/49 de peste 10 ani. Numerele care i-au adus norocul au fost alese la întâmplare. El a mai spus că era convins că într-o zi va câștiga premiul cel mare și ar vrea să investească o parte din banii câștigați.

Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.