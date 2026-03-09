De teama războiului din Orientul Mijlociu, românii îşi rezervă vacanţele pentru destinaţii din ţară. Unde merg turiştii de Paşte

De teama războiului din Orientul Mijlociu, românii îşi rezervă vacanţele pentru destinaţii din ţară. Foto: Getty Images

Rezervările pentru destinaţii interne au crescut în ultimele două săptămâni cu 32%, faţă de perioada similară precedentă, având în vedere contextul internaţional marcat de tensiuni geopolitice şi incertitudini legate de zboruri, arată datele unui operator specializat pe turism în România, notează Agerpres.

"Într-un context internaţional marcat de tensiuni geopolitice şi incertitudini legate de zboruri, tot mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţele în ţară. Datele BIBI Touroperator arată o creştere de 32% a rezervărilor pentru destinaţiile interne în ultimele două săptămâni, faţă de cele două săptămâni precedente. Siguranţa, accesibilitatea şi ofertele de tip "Înscrieri Timpurii" sunt principalele motive pentru această orientare.

Unde merg românii de Paşte

Cele mai multe rezervări vizează Sărbătorile de Paşte, minivacanţa de 1 Mai şi vacanţa de vară a elevilor, iar familiile reprezintă peste 95% din totalul rezervărilor.

Pentru Paşte, preferinţele se îndreaptă către destinaţiile care oferă linişte, tradiţii şi gastronomie autentică. Zonele rurale şi montane devin tot mai atractive pentru turiştii care vor să participe la obiceiuri locale şi să petreacă sărbătorile aproape de natură. În topul destinaţiilor montane se află: Valea Prahovei, Bucovina şi Maramureş.

Tarifele pentru sejururile de Paşte la munte pornesc de la 625 lei camera pentru 3 nopţi cu mic dejun, prin programul "Înscrieri Timpurii", şi pot ajunge la 4.672 lei camera pentru 3 nopţi la hoteluri de 4 stele cu demipensiune, acces SPA şi primire cu ouă roşii, cozonac şi vin în noaptea de Înviere, barbeque şi miel la proţap.

De asemenea, o cerere în creştere s-a observat şi pentru staţiunile balneare, preferate în special de seniori pentru facilităţile de relaxare şi tratament. Cele mai solicitate destinaţii sunt: Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata şi Băile Herculane. Preţurile pornesc de la 772 lei camera pentru 3 nopţi cu mic dejun la hoteluri de 3 stele şi ajung la 4.742 lei camera, pentru pachete complete la hoteluri de 4 stele care includ toate mesele şi băuturile, acces în zona SPA si intrări la aquapark-uri, se arată în comunicat.

De 1 mai, pe litoralul românesc

Potrivit sursei citate, Riviera Românească rămâne unul dintre principalele puncte de atracţie pentru perioada Paşte-1 Mai. Staţiuni precum Mamaia, Costineşti şi Vama Veche se pregătesc pentru zeci de mii de turişti atraşi de combinaţia dintre tradiţiile de Paşte şi primele evenimente ale sezonului estival.

Pentru Paşte, tarifele pe litoral pornesc de la 496 lei camera pentru 3 nopţi într-o unitate de 3 stele şi pot ajunge la 4.241 lei camera pentru hoteluri de 4 stele cu mic dejun, acces SPA şi programe tematice pentru adulţi şi copii. Unele unităţi oferă inclusiv vizită cu ghid la Cazinoul Constanţa.

Pentru minivacanţa de 1 Mai, pachetele încep de la 447 lei camera pentru 3 nopţi fără servicii de masă, la hoteluri de 2 stele şi ajung la aproximativ 3.930 lei camera pentru hoteluri de 4 stele, cu mic dejun inclus şi acces la facilităţile SPA.

"Un interes în creştere se observă şi pentru Delta Dunării, unde rezervările au crescut cu 12% faţă de perioada similară a anului trecut. Stabilitatea tarifelor contribuie la atractivitatea destinaţiei, multe unităţi menţinând preţuri apropiate de cele din anul trecut.

Localităţi precum Sulina, Crişan şi Sfântu Gheorghe devin opţiuni competitive pentru minivacanţele de primăvară. Tarifele pornesc de la 920 lei camera pentru 3 nopţi cu mic dejun şi pot ajunge la 3.696 lei camera pentru pachete complete cu activităţi recreative precum pescuitul sportiv, birdwatching sau excursiile pe canale sau lacuri", precizează reprezentaţii operatorului.

În ceea ce priveşte ediţia aniversară cu numărul 5 a festivalului Bibi Campfest are loc în 2026 într-o nouă locaţie, la Gura Teghii Buzău, la poalele munţilor Penteleu, unde familiile sunt invitate să petreacă patru zile în natură, cu ateliere, concerte, activităţi sportive şi experienţe pentru toate vârstele. Până la finalul lunii martie, turiştii beneficiază de o reducere de 15%, cu preţuri de la 840 lei pentru un adult, primul copil fiind gratuit.

"Nicăieri nu e mai bine ca acasă, pare să fie motto-ul turiştilor noştri în ultimele două săptămâni. Când sunt probleme în anumite destinaţii, românii nu renunţă la vacanţă ci se se reorientează către staţiuni mai apropiate de casă şi mai sigure. Principalul motiv pentru care turiştii îşi rezervă vacanţele din timp este dorinţa de a-şi securiza locurile preferate şi de a beneficia de reducerile disponibile.

Alegerile sunt stimulate parţial şi de voucherele de vacanţă, însă reducerea valorii acestora le diminuează impactul. Chiar şi aşa, pentru aproape jumătate dintre români cardurile de vacanţă rămân un instrument care contează în planificarea concediilor", a declarat Adrian Voican, preşedinte BIBI Group4Travel, citat în comunicat.