Putin a promulgat o lege prin care Rusia interzice extrădarea cetățenilor străini care au luptat în armata sa

1 minut de citit Publicat la 14:20 09 Mar 2026 Modificat la 14:20 09 Mar 2026

Putin a promulgat o lege prin care Rusia interzice extrădarea cetățenilor străini care au luptat în armata sa. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege prin care Rusia interzice extrădarea cetățenilor străini și a apatrizilor care luptă sau au luptat pe bază de contract, în război, de partea armatei ruse, notează Moscow Times.

Legea interzice extrădarea lor în străinătate în scopul urmăririi penale sau al executării unei pedepse, conform textului publicat al legislației.

Măsura protejează efectiv luptătorii străini care s-au alăturat războiului Rusiei împotriva Ucrainei de a fi predați altor țări, chiar dacă participarea la forțele armate ale unui stat străin este o infracțiune în multe jurisdicții - inclusiv în unele considerate prietenoase cu Moscova.

Cetățenilor străini li s-a permis pentru prima dată să semneze contracte cu Ministerul Apărării în noiembrie 2022, în timp ce apatrizii au devenit eligibili în iulie 2024.

Din ianuarie 2024, atât recruții străini, cât și membrii familiilor acestora au putut obține cetățenia rusă printr-o procedură simplificată care renunță la examenele de limbă și la cerința obișnuită de rezidență permanentă de cinci ani.

Câţi străini luptă de partea armatei ruse

Nu există cifre oficiale privind numărul total de cetățeni străini care luptă pentru Rusia. Autoritățile au recunoscut prezența trupelor nord-coreene. Potrivit Statelor Unite, până la 5.000 de cetățeni cubanezi luptau alături de forțele rusești în toamna anului 2025.

Publicația de investigații în exil IStories a relatat că peste 1.500 de străini din 49 de țări, inclusiv Nepal, China, India și Uzbekistan, au semnat contracte între aprilie 2023 și sfârșitul lunii mai 2024.

Alte surse susţin că, până la sfârșitul anului 2025, Rusia recrutase aproximativ 18.000 de persoane din 128 de țări din Africa, Asia și America Latină, dintre care cel puțin 3.300 au fost ucise.

Mai multe țări, inclusiv Nepal, India, Sri Lanka, Iordania și Kenya, au cerut Moscovei să înceteze recrutarea cetățenilor lor.