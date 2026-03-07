Raport al Comisiei Europene: în magazine au ajuns 80 de tone de carne de vită din Brazilia contaminată cu hormoni de creștere

1 minut de citit Publicat la 20:15 07 Mar 2026 Modificat la 20:15 07 Mar 2026

Controversele nu se limitează doar la sectorul cărnii. sursa foto: Getty

Un raport de audit publicat recent de Comisia Europeană a arătat probleme la sistemul de control sanitar-veterinar din Brazilia. Verificările au scos la iveală că 80 de tone de carne de vită provenită din Brazilia erau contaminate cu hormoni de creștere.

Utilizarea hormonilor pentru stimularea creșterii bovinelor este o practică relativ comună în anumite regiuni ale lumii, deoarece reduce costurile de producție și accelerează îngrășarea animalelor.

În Uniunea Europeană, folosirea hormonilor pentru creșterea bovinelor este strict interzisă de 37 de ani. Aceasta este asociată cu posibile riscuri pentru sănătatea consumatorilor, inclusiv efecte endocrine și potențiale legături cu anumite tipuri de cancer.

Aproximativ 30% din importurile de carne de vită ale Uniunii Europene provin din Brazilia, iar o parte ajunge și în țara noastră.

Controversele nu se limitează doar la sectorul cărnii. Un alt incident recent a implicat un lot de semințe de floarea-soarelui provenit din Argentina, cu destinația Bulgaria.

Analizele de laborator au scos la iveală probleme în ceea ce privește cantitățile de pesticide, care nu se încadrau în limitele aprobate de Uniunea Europeană.

Paradoxul este că România cumpără floarea-soarelui din import, deși produce mult peste necesarul de consum, care, de altfel, merge la export.

În toată această incertitudine și chiar revoltă din partea fermierilor europeni, Consiliul Uniunii Europene a adoptat săptămâna aceasta, în mod oficial, regulamentul care pune în aplicare clauzele bilaterale de salvgardare din acordul UE–Mercosur.

Acesta stabilește modul în care Uniunea Europeană ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale prevăzute în acord, dacă importurile afectează producătorii europeni.

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse precum carnea, orezul sau zahărul cresc cu 5%, în medie, pe o perioadă de trei ani, iar prețurile acestora sunt cu 5% mai mici decât prețul comun.