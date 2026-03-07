Contraamiral: Iranul ar putea activa celule din Europa, „greu de contracarat”, și intensifica războiul cibernetic

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Avertismentul transmis de Europol privind creșterea riscului de terorism în Uniunea Europeană, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, era „aproape de așteptat”, spune contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, el a explicat că Iranul ar putea recurge la activarea unor rețele existente pe teritoriul european, dar și la alte forme de destabilizare.

„Da, era aproape de așteptat. Aș putea spune că o să asistăm și la o astfel de abordare a Iranului privind acțiuni de acest gen. Mă refer la activarea celulelor existente în Uniunea Europeană. Și da, ce putem vedea? Putem vedea activarea unor mișcări de stradă, partea aceasta de război cibernetic, influențarea opiniei publice din Europa folosind platformele de socializare și, nu în ultimul rând, bineînțeles, acțiuni asupra unor obiective importante economice sau militare – să sperăm că nu și sociale – de pe teritoriul Europei, prin acțiuni teroriste”, a declarat Constantin Ciorobea.

Potrivit contraamiralului, capacitatea autorităților europene de a preveni astfel de atacuri depinde în mare măsură de monitorizarea acestor rețele înainte ca ele să fie activate.

„Dacă aceste celule teroriste, care s-au organizat până în acest moment, nu au fost monitorizate, vor fi foarte greu de contracarat astfel de acțiuni. Diversitatea posibilităților de acțiune este foarte mare și nu poți acoperi această plajă, începând de la domeniul internetului și al comunicațiilor electronice, până la bombe plasate lângă diferite obiective. Deci vorbim despre o plajă foarte diversă de posibilități de acțiune, care sunt greu de contracarat dacă aceste celule nu au fost monitorizate”, a adăugat Ciorobea.

În opinia sa, autoritățile trebuie să acorde o atenție deosebită mediului online, unde pot fi propagate mesaje de radicalizare sau de influențare a opiniei publice.

„Pe de altă parte, trebuie supravegheate foarte atent toate aceste platforme de socializare și împiedicat să se propage astfel de acțiuni sau mesaje care pot afecta securitatea țărilor europene. Aici este un mediu în care trebuie acționat”, crede contraamiralul în rezervă.