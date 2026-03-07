Un tânăr a fost concediat după doar două zile pentru că a refuzat să dea mâna cu șefa lui. Ulterior a primit de la companie 34.000 euro

1 minut de citit Publicat la 08:00 07 Mar 2026 Modificat la 08:15 07 Mar 2026

Tânărul a refuzat să dea mâna, explicând că decizia sa are la bază convingeri religioase profunde. Foto: Getty Images

Un caz recent din Olanda a stârnit dezbateri aprinse despre limitele dreptului la muncă și libertatea religioasă. Un tânăr de 21 de ani, specialist în sisteme informatice, s-a angajat la 1 iunie 2025 într-o companie care oferă suport tehnic la distanță. După numai două zile, a rămas fără loc de muncă, scrie blic.rs.

Nu o greșeală profesională i-a adus concedierea, ci un gest considerat controversat.

În timpul prezentării inițiale, coordonatoarea echipei i-a întins mâna pentru a-l saluta. Tânărul a refuzat să dea mâna, explicând că decizia sa are la bază convingeri religioase profunde.

Contract reziliat în aceeași zi

Atmosfera s-a tensionat imediat, iar reacția companiei a fost rapidă. Deși tânărul a trimis un e-mail în care și-a explicat poziția, în aceeași după-amiază i-a fost reziliat contractul. Motivul invocat oficial: „neîndeplinirea așteptărilor companiei”.

Tânărul a contestat decizia în fața tribunalului muncii, susținând că a fost discriminat pe criterii religioase. Judecătorii au trebuit să analizeze dacă regulamentul intern al firmei poate prevala asupra dreptului constituțional la libertate religioasă.

Potrivit instanței, concedierea a fost ilegală și disproporționată. Judecătorii au subliniat că activitatea sa presupunea lucrul cu sisteme informatice de la distanță, fără a necesita contact fizic cu colegii sau clienții. Prin urmare, refuzul de a da mâna nu afecta în niciun fel îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

De asemenea, instanța a remarcat un aspect procedural important: evaluarea performanței unui angajat după doar 48 de ore este lipsită de fundament. În opinia judecătorilor, refuzul salutului a fost folosit ca pretext pentru îndepărtarea unui angajat perceput ca „diferit”, ceea ce echivalează cu discriminare.

Despăgubiri de 34.000 de euro

Compania a fost obligată să plătească despăgubiri în valoare de 34.000 de euro, sumă care acoperă atât prejudiciul material, cât și pe cel moral.

Hotărârea transmite un semnal clar angajatorilor: respectarea diferențelor culturale și religioase nu este opțională, ci o obligație legală.

Judecătorul a subliniat că niciun angajat nu ar trebui pus în situația de a alege între credința sa și locul de muncă, iar demnitatea umană trebuie să rămână un principiu fundamental în orice mediu profesional.

Cazul a redeschis în Europa discuția despre cât de departe pot merge angajatorii în a impune norme de conduită care intră în conflict cu valorile religioase ale angajaților și unde se află granița dintre cerințele profesionale legitime și discriminare.