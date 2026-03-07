Inteligența artificială elimină 80% din joburi până în 2030, spune un investitor de top: „Aproape nimeni nu va mai trebui să muncească”

Potrivit scenariului, până la jumătatea lui 2027 economia SUA ar intra în recesiune, iar în 2028 șomajul ar depăși 10%. Foto: Getty Images

Vinod Khosla, unul dintre cei mai de succes investitori și antreprenori din tehnologie, care a pariat timpuriu pe companii precum OpenAI, Square sau DoorDash, susține că inteligența artificială va transforma radical economia în următoarele decenii.

Mai exact, până în 2030, până la 80% dintre locuri de muncă ar putea fi realizate de AI, ceea ce ar duce la dispariția unei mari părți a muncii umane, dar și la o eră de abundență, în care bunurile și serviciile vor deveni mult mai ieftine și mai accesibile, potrivit Fortune.

„Începând cu anul 2030 – peste patru ani – 80% din toate locurile de muncă vor putea fi îndeplinite de o inteligență artificială”, a spus Khosla.

„Ce se va întâmpla când toată forța de muncă va fi gratuită? 15 trilioane de dolari din PIB-ul SUA reprezintă forța de muncă, iar acele 15 trilioane de dolari vor dispărea în mare parte. Aceasta este o economie extrem de deflaționistă.

Dar abundența de bunuri și servicii [datorită inteligenței artificiale și roboticii] va fi foarte, foarte mare. Prețurile vor fi foarte, foarte mici. Bănuiesc că până în 2040, 30.000 de dolari – sau poate chiar 10.000 de dolari – vor cumpăra mult mai mult decât poți cumpăra dacă ai un venit de 100.000 de dolari astăzi.”

La rândul său, Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat anul trecut, la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington, că, în următorii 10–20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii. El a comparat adesea decizia de a avea un loc de muncă cu întreținerea din pasiune a unei grădini de legume.

În viziunea sa, roboții vor depăși numeric populația umană și vor furniza servicii esențiale, precum asistența medicală, în timp ce banii și economiile pentru pensie își vor pierde relevanța.

Pe de altă parte, viitorul forței de muncă arată incert, avertizează unii specialiști. Dacă unele voci susțin că inteligența artificială aduce noi locuri de muncă , alții văd o revizuire completă a muncii așa cum o știm.