Viceguvernatorul BNR: Pentru România, utilizarea fondurilor europene este pilonul central al creşterii economice

Anul 2026 este unul al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală, iar pentru România acest an trebuie să însemne redresare economică şi menţinerea parcursului de consolidare a finanţelor publice, consideră viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Cosmin Marinescu, notează Agerpres.

"Anul 2026 este un an al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală. Asistăm la extinderea rapidă a conflictelor militare, care induc nelinişti şi incertitudini economice. Pentru România, 2026 trebuie să însemne redresare economică şi menţinerea parcursului de consolidare a finanţelor publice. Tabloul macroeconomic arată că România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilităţii economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare şi dezechilibrele externe.

Aceasta este o lecţie esenţială în privinţa căreia eu, ca economist şi ca profesor de economie, insist de fiecare dată: nicio economie nu poate creşte sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt. Iar creşterea datoriei publice ne costă şi generează, uneori, constrângeri dureroase", a transmis Cosmin Marinescu, la a VIII-a ediţie a Galei Women in Economy, organizată marţi de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

Predictibilitatea, esenţială pentru mediul de afaceri

El a subliniat că, pentru mediul antreprenorial, predictibilitatea este esenţială, însă aceasta nu ţine doar de frecvenţa cu care intervin modificările în Codul fiscal, ci înseamnă un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate şi încredere.

"Consider că avem premise şi este momentul ca mediul de afaceri să privească în viitor cu mai multă încredere şi speranţă, pentru că România trebuie să pregătească acum etapa relansării economice. Pentru România, utilizarea fondurilor europene este pilonul central al creşterii economice. Avem nevoie să accelerăm implementarea proiectelor din fonduri europene, pentru utilizarea întregii anvelope a PNRR. În plus, iniţiative europene, precum programul SAFE din domeniul apărării, pot facilita un efect multiplicator în economie. 2026 trebuie să fie, pentru România, anul fondurilor europene", a precizat oficialul BNR în discursul postat pe blogul personal.

2026, anul reducerii inflaţiei

Cosmin Marinescu a mai afirmat că 2026, pentru Banca Naţională a României, este şi anul reducerii inflaţiei, în a doua jumătate a anului, odată cu disiparea impactului măsurilor fiscale asupra preţurilor.

"În contextul global actual, dominat de riscuri multiple, vom fi prudenţi, dorind să ne asigurăm că inflaţia va scădea durabil către ţinta asumată, evoluţie care să redeschidă perspectiva stabilităţii preţurilor", a explicat el.

Pe de altă parte, Cosmin Marinescu a semnalat că buna funcţionare a economiei şi a mediului antreprenorial necesită atitudini sănătoase, comportamente responsabile, dar şi politici publice de calitate. Toate acestea se bazează pe educaţie economică şi financiară.

"Ca viceguvernator şi coordonator al programelor de profil în cadrul BNR, ţin să menţionez că, pentru noi, obiectivele Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară sunt o prioritate esenţială. Programele BNR de educaţie financiară includ toate categoriile de public, iar participările - mult peste o sută de mii de persoane anual - sunt în creştere vizibilă. În registrul acestor obiective naţionale se înscrie şi parteneriatul nostru, prin programul Antreprenoriat de Top al BNR, sau Maratonul de Educaţie antreprenorială al CONAF. Acum vorbim despre aceste programe cu ambiţie, dar sunt convins că, anul viitor, ne vom revedea cu satisfacţia rezultatelor deja obţinute", a punctat Marinescu.