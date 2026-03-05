Dronele ieftine cu care atacă Iranul epuizează stocurile de rachete scumpe ale SUA și aliaților: Sunt diferențe de preț și de 70 la 1

Dronă interceptată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Utilizarea de către Iran a dronelor ieftine pune Statele Unite și aliații săi într-un dezavantaj economic, epuizându-le stocurile de rachete scumpe, relatează The New York Times.

Potrivit raportului citat de The New York Times, multe drone iraniene pot costa aproximativ 20.000–50.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptoare folosite pentru a le doborî pot costa de la sute de mii până la câteva milioane de dolari fiecare.

„Este cu siguranță mai scump să dobori o dronă decât să trimiți o dronă în aer. Este un joc al banilor. Raportul costurilor pe fiecare lovitură, pe fiecare interceptare, este în cel mai bun caz de 10 la 1. Dar ar putea fi mai degrabă de 60 sau 70 la 1 în ceea ce privește costurile, în favoarea Iranului”, a declarat Arthur Erickson, director executiv și cofondator al producătorului de drone Hylio, potriit sursei citate.

În acest context, ziarul a menționat că există temeri tot mai mari că Washingtonul și partenerii săi vor rămâne fără rachetele interceptoare necesare pentru a apăra regiunea.

Experții fac paralele cu situația din Ucraina, unde aliații nu au reușit să furnizeze suficiente capacități de apărare antiaeriană.

Potrivit unui raport al Center for Strategic and International Studies, citat de NYT, Statele Unite au achiziționat recent interceptori în cantități mici — sute, nu mii.

În pofida semnării unor noi contracte, va dura ani până când fabricile vor putea satisface cererea crescută în contextul unui conflict activ.