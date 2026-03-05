Doar 2 milioane de locuințe din România sunt asigurate în caz de dezastre. ReExpoziția a transformat tragedia în mesaj de prevenție

Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Foto: captură video Antena 3 CNN

Cea de-a cincea ediție a "ReExpoziției", organizată la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, a adus din nou în prim-plan realitatea dură a dezastrelor naturale din România. În cadrul evenimentului a avut loc și o expoziţie de fotografie, unde participanții au surprins, prin imagini cu un puternic impact, povești despre pierdere, reconstrucție și speranță. Prin acest demers, organizatorii își propun să transforme memoria unui dezastru într-un apel clar la prevenție și protecție financiară. Din păcate, în ţara noastră sunt asigurate doar 2 milioane de locuințe din cele nouă milioane. O poliță PAD, care protejează locuința în caz de calamități, costă între 50 și 130 de lei pe an, în funcție de tipul și materialele casei.

În prezent, doar pentru 25% dintre locuinţele din România au fost încheiate poliţe obligatorii PAD, care asigură protecție financiară în caz de calamităţi.

"În momentul de faţă, în România există nouă milioane de locuinţe şi doar 2 milioane au o asigurare. Asta înseamnă că doar o locuinţă din patru este asigurată, iar acest lucru înseamnă că vulnerabilitatea României rămâne extrem de ridicată şi în cazul în care un eveniment se produce mulţi rămân fără un acoperiş deasupra capului. Oamenii trebuie să conştientizeze că au nevoie de protecţie financiară", a declarat Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) pentru Antena 3 CNN.

Pe lângă asigurarea locuințelor, este foarte important ca oamenii să fie pregătiți și să știe cum să gestioneze situaţiile de urgenţă.

"Într-o primă fază: să te interesezi în care sunt riscurile în zona în care tu ai casă sau serviciul, astfel încât să ştii la ce te poţi aştepta. Totodată, să ai un rucsac pentru situaţiile de urgenţă, să ai nişte lucruri de strictă necesitate, pentru că timpul salvează viaţa. Trebuie să nu se panicheze în momentul în care se întâmplă, este foarte important ca panica să fie controlată", a explicat colonelul Francisc Senzaconi, Șeful Serviciului Control Riscuri de Dezastre din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

România are mai multe zone cu risc seismic, iar un sistem de alertă rapidă le-ar putea oferi oamenilor câteva secunde în avans pentru a se adăposti.

"Ca să reduci aceste efecte este necesară crearea unui sistem de alertare cu 25 de secunde înainte. Sistemul din România este operaţional încă din 2013, dar se adresează foarte mult infrastructurilor care pot afecta populaţia. Deci, practic, populaţia poate fi protejată indirect în situaţia unui cutremur puternic", a precizat dr. ing. Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP).

PAID: vernisajul "ReExpoziția", pe tema efectelor dezastrelor naturale asupra locuințelor

Evenimentul a inclus şi o expoziție de fotografii și desene, la care au participat atât profesioniști, cât și copii, care au redat prin lucrările lor modul în care dezastrele naturale afectează comunitățile.

"A fost un proiect spontan. S-a întâmplat tragedia de la Broşteni. Iniţial, m-am dus să fotodocumentez, ulterior, am stat aproape o săptămână, am ajutat oamenii de acolo, mi-am făcut o grămadă de prieteni, am văzut chiar disperarea în oamenii aceia", a povestit Alexandru Radu Popescu, fotograf de artă şi documentare, pentru Antena 3 CNN.

"Scopul expoziţiei este să creăm emoţie şi, în final, emoţia să se transforme în acţiune. Dorim să aducem aminte oamenilor că asemenea lucruri ni se pot întâmpla tuturor şi nu suntem în posibilitatea de a le evita şi avem ocazia de a ne proteja (...). putem să luăm şi măsuri de protecţie", a mai menţionat Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), conform sursei citate.

