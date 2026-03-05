MAE anunță că 250 de români din Emiratele Arabe Unite au revenit în țară. O altă aeronavă a plecat din Dubai spre București

1 minut de citit Publicat la 12:48 05 Mar 2026 Modificat la 13:20 05 Mar 2026

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români. Sursă foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit oficialilor, în cursul zilei de astăzi, o altă cursă a decolat din Dubai, cu destinaţia Bucureşti.

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români.

Cea de-a doua cursă, operată tot de FlyDubai, a sosit la ora 08:30, transportând 112 pasageri români, a precizat un comunicat al MAE.

O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

MAE precizează că s-au întors în ţară 744 dintre cetăţenii români afectaţi de deteriorarea accentuată a situaţiei de securitate din regiunea Orientului Mijlociu care au solicitat asistenţă consulară.

Celula de criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE a amintit că o serie de recomandări pot fi accesate pe https://www.mae.ro/node/68212.

Ministerul de Externe recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.

De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate şi să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene. Este recomandată prezentarea la aeroport doar atunci când o persoană este anunţată şi chemată de către reprezentanţii liniilor aeriene.