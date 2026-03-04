Atacul din Iran a epuizat muniția SUA mai repede decât patru ani de război în Ucraina. Vești proaste pentru Trump de la producători

Întâlnirea subliniază urgența resimțită la Washington de a consolida stocurile de arme. FOTO: Hepta

Administrația Trump intenționează să se întâlnească la Casa Albă vineri cu directorii celor mai mari producători de armament din SUA pentru a discuta accelerarea producției de arme. Acest lucru are loc în timp ce Pentagonul lucrează la reaprovizionarea stocurilor după atacurile asupra Iranului și alte câteva eforturi militare recente, potrivit Reuters, citată de The Straits Times.

Reprezentanți Lockheed Martin și ai companiei-mamă a Raytheon, RTX, împreună cu alți furnizori cheie, au fost invitați să participe la întâlnire, au declarat mai multe surse.

Cel puțin una dintre surse a declarat că întâlnirea ar urma să se concentreze pe presarea producătorilor de arme de a acționa mai rapid pentru a crește producția, în condițiile în care furnizorii sunt sceptici că pot accelera producția într-un timp atât de scurt.

Întâlnirea subliniază urgența resimțită la Washington de a consolida stocurile de arme după ce operațiunea Iranului a consumat masiv stocurile de armament.

SUA au consumat masiv stocurile de armament

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022 și Israelul a început operațiunile militare în Gaza, SUA au retras stocuri de arme în valoare de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de artilerie, muniții și rachete antitanc. Conflictul din Iran a consumat rachete cu rază mai lungă de acțiune decât cele furnizate Kievului, în patru ani de război.

Într-o postare pe rețelele de socializare din 2 martie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există o „rezervă practic nelimitată” de muniții americane și că „războaiele pot fi purtate «la nesfârșit» și cu mare succes, folosind doar aceste provizii”.

Eforturile de a stimula producția s-au intensificat în urma atacurilor militare americane asupra Iranului, unde SUA au desfășurat rachete de croazieră Tomahawk, avioane de vânătoare stealth F-35 și drone de atac unidirecționale ieftine pe 28 februarie.

Producătorul de rachete Tomahawk, Raytheon, are un nou acord cu Pentagonul pentru a crește în cele din urmă producția la 1.000 de unități anual. Pentagonul intenționează în prezent să cumpere 57 de rachete în 2026, la un cost mediu de 1,3 milioane de dolari americani fiecare.

Administrația a intensificat constant presiunea asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a prioritiza producția în detrimentul plăților către acționari. Trump a semnat un ordin executiv în ianuarie pentru a identifica contractorii care nu își îndeplinesc contractele în timp ce distribuie profiturile acționarilor.

Pentagonul urmează să publice o listă a contractorilor care nu au performanțe bune. Companiile numite vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta planuri aprobate de consiliul de administrație pentru a corecta situația. Dacă aceste planuri sunt considerate insuficiente, Pentagonul poate lua măsuri de aplicare a legii, inclusiv rezilierea contractelor.