Succesiunea în timp de război în Iran. Cine e noul ayatollah Mojtaba Khamenei și care sunt cele două variante pe care le are acum

Adunarea Experților din Iran, la presiunea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), l-a ales pe fiul său, Mojtaba Khamenei, ca viitor Lider Suprem FOTO: Profimedia Images

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă dimineață, în urma unor lovituri aeriene americane și israeliene. Marți, Adunarea Experților din Iran, la presiunea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), l-a ales pe fiul său, Mojtaba Khamenei, ca viitor Lider Suprem. Decizia nu a fost făcută publică și este așteptat să fie anunțată după înmormântarea lui Ali Khamenei.

Nu este o succesiune obișnuită. Este o decizie luată în vreme de război, modelată de aparatul de securitate, și ridică întrebări serioase privind procedura constituțională. Priorități par să fie viteza și controlul, în timp ce Republica Islamică se confruntă cu atacuri din exterior și cu un vid de conducere în vârful puterii, scrie iranintl.com.

De ce IRGC a făcut presiuni pentru candidatura lui Mojtaba

IRGC avea nevoie de două lucruri în același timp: control și legitimitate. Controlul înseamnă păstrarea intactă a lanțului de comandă, prevenirea scindărilor la vârf, menținerea coordonării forțelor de securitate și oprirea unei lupte pentru putere. În această criză, prioritatea IRGC este stabilitatea internă.

Legitimitatea contează și ea, dar nu într-un sens național larg. Înseamnă legitimitate în interiorul bazei dure a regimului: politicieni radicali, instituțiile de securitate și rețelele loiale care încă văd Republica Islamică drept „statul lor”. În această lume îngustă, Mojtaba are ceva ce alții nu au. Poate revendica o continuitate directă cu Khamenei, iar baza dură îl poate accepta fără să simtă că sistemul s-a prăbușit.

Mojtaba are, de asemenea, legături vechi cu IRGC, care datează de decenii, și relații profunde în rețelele sale de comandă. Ani la rând, el a fost un element-cheie în relația dintre tatăl său și conducerea Gardienilor. Asta îi oferă o poziție rară, este aproape de nucleul de securitate, dar și conectat la conducerea civilă și clericală care depinde de acesta.

În plus, el ar fi condus efectiv biroul Liderului Suprem, Beit-ul, de cel puțin două decenii și este văzut pe scară largă drept cel mai apropiat confident al lui Ali Khamenei. Beit-ul nu este doar un „stat în stat”. Este nucleul statului însuși. În practică, guvernul ales și președintele Iranului sunt adesea o fațadă, cu puțină putere reală. Autoritatea reală a stat de mult în Beit, care controlează pârghii-cheie de securitate, politice și financiare. De aceea acest aparat se protejează acum și de aceea nu vrea ca un outsider să vină și să preia controlul.

Republica Islamică se confruntă acum cu două direcții mari

Una este să continue lupta, să rămână sfidătoare și să încerce să reziste atacurilor. Asta ar însemna, probabil, un control intern mai strict, dispersarea forțelor și a activelor, în timp ce ar transmite că statul nu va negocia „sub foc”.

Cealaltă este să facă un pas înapoi și să accepte concesii majore pentru a opri războiul și a reduce presiunea. Asta ar însemna renunțarea la piloni importanți ai imaginii regionale și militare a Iranului, în schimbul opririi atacurilor și al unei relaxări a presiunii.

Mojtaba este bine plasat pentru a urma oricare dintre cele două căi.

Dacă sistemul merge pe a doua variantă, are nevoie de cineva care să și-l asume și să-i împiedice pe radicali să se întoarcă împotriva conducerii. Dacă alege să lupte mai departe, are nevoie de cineva care să țină IRGC unit și să mențină funcționarea statului de securitate sub atacuri susținute. Aceasta este funcția politică a succesiunii.

Principala întrebare acum este dacă Israelul și SUA îl vor viza imediat sau îi vor da timp să facă această alegere. Dacă îl lovesc chiar de la început, va fi greu de evitat o concluzie, și anume că, campania nu mai este despre presiune sau descurajare, ci urmărește o schimbare de regim. Dacă se abțin, atenția se mută pe următoarea mișcare a lui Mojtaba și pe dacă va alege escaladarea sau retragerea.

Problema sângelui și a răzbunării

Orice înțelegere cu Donald Trump a fost întotdeauna dificilă pentru Ali Khamenei. În narațiunea Teheranului, Trump a urmărit „capitularea” Iranului și avea pe mâini sângele lui Qasem Soleimani. Khamenei a exclus în repetate rânduri reconcilierea și a cerut qisas, adesea înțeles ca „viață pentru viață”.

Pentru succesorul său, povara este și mai grea. Trump poartă acum nu doar sângele lui Soleimani, ci și pe cel al lui Ali Khamenei. Asta ridică miza internă pentru orice decizie de escaladare.

Mojtaba are un avantaj în interiorul sistemului. Se poate prezenta drept persoana îndreptățită să decidă ce urmează. Dacă leadershipul alege să continue lupta, el o poate încadra ca pe o continuitate, o datorie și o răzbunare. Dacă alege să amâne răzbunarea și să prioritizeze supraviețuirea, poate prezenta decizia ca fiind luată de moștenitor și de familie, nu ca o umilință impusă din exterior.

Ruhollah Khomeini, fondatorul și primul Lider Suprem al Republicii Islamice, a instituit regula „Păstrarea sistemului este cea mai înaltă datorie.” Pe scurt, înseamnă că supraviețuirea Republicii Islamice vine înaintea aproape oricărui lucru.

Ce ar însemna în practică un pas înapoi

Dacă Mojtaba alege supraviețuirea regimului în detrimentul confruntării, prețul va fi mare. O detensionare serioasă ar însemna, probabil, acceptarea cererilor lui Trump, inclusiv oprirea îmbogățirii uraniului ca proiect național, nu doar o pauză, acceptarea unor limite pe termen lung, aplicabile și verificabile, asupra razei rachetelor, reducerea sau abandonarea rețelei de acoliți, nu doar „rebranduirea” ei, încetarea politicii de confruntare cu Israelul

Pentru Mojtaba, acceptarea acestora nu ar fi doar o schimbare de politică. Ar însemna demontarea moștenirii de 37 de ani a tatălui său într-o singură după-amiază.

Fără schimbări reale și verificabile în aceste domenii, SUA și Israelul ar avea puține motive să se oprească.

Chiar și atunci, un acord nu ar rezolva problema mai profundă a regimului pe plan intern. Legitimitatea în societatea iraniană este grav deteriorată, mai ales după masacrul din ianuarie, iar statul este perceput pe scară largă drept corupt, incompetent și violent. Un armistițiu ar putea opri bombele, dar nu ar opri degradarea politică.

Dacă Mojtaba menține linia dură în timp ce cea mai puternică armată a lumii lovește alături de cea mai capabilă din regiune, fereastra pentru ca un nou lider să își consolideze puterea ar putea fi măsurată în zile, nu în luni.

Dacă alege retragerea, războiul s-ar putea opri, dar moștenirea rămâne sumbră. Și-ar asuma concesii dureroase care anulează mare parte din moștenirea tatălui său, în timp ce ar prelua un stat profund slăbit. Republica Islamică se confruntă cu ceva apropiat de realitatea unui stat eșuat: o economie în suferință severă, instituții golite de substanță și o ostilitate publică atât de mare încât guvernarea normală devine greu de susținut. O oprire a atacurilor nu ar restabili capacitatea, încrederea sau autoritatea.

Opțiunile Republicii Islamice sunt toate costisitoare, supraviețuirea ei nu mai este garantată, iar pentru prima dată în patruzeci de ani, timpul este singurul lucru pe care Teheranul nu îl poate cumpăra.