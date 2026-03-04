CFR Călători anunță că aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi

<1 minut de citit Publicat la 10:05 04 Mar 2026 Modificat la 10:05 04 Mar 2026

Platforma de cumpărare online a biletelor de tren va fi oprită temporar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aplicaţia de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcţiona în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 - 03:00, pentru că SC Informatică Feroviară SA va efectua lucrări de înlocuire a echipamentelor esenţiale privind asigurarea conectivităţii şi funcţionării optime a reţelei, a anunţat miercuri CFR Călători.

Lucrările au ca obiectiv consolidarea infrastructurii şi îmbunătăţirea nivelului de securitate cibernetică.

Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data şi intervalul orar menţionat mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul primit prin mail sau descărcat din aplicaţie înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online şi care doresc modificarea/renunţarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere, precizează sursa citată.