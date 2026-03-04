Cutremur de 4,5 în Sicilia: O replică a urmat la două minute. Școlile din Catania au fost închise preventiv

1 minut de citit Publicat la 10:55 04 Mar 2026 Modificat la 10:55 04 Mar 2026

Primarul din oraşul Catania, Enrico Trantino, a decretat închiderea unităţilor de învăţământ pe tot parcursul zilei / foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea 4,5 a zguduit miercuri provincia Catania de pe insula italiană Sicilia, unde cursurile şcolare au fost suspendate preventiv, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres. Protecţia Civilă nu a înregistrat victime sau pagube materiale imediate.

Cutremurul a avut loc la ora locală 07:05 (06:05 GMT), la o adâncime de patru kilometri, epicentrul fiind localizat între localităţile Ragalna, Biancavilla şi Santa Maria di Licodia, pe versantul sudic al vulcanului Etna, potrivit Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologíe (INGV).

Deşi seismul a fost resimţit de populaţia din regiune, Protecţia Civilă a confirmat într-un comunicat că, după primele verificări, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

La doar două minute de la producerea evenimentului principal - la ora locală 07:07 (06:07 GMT) - a fost înregistrată o replică, de 2,7 grade, la o adâncime de 2,4 kilometri.

Primarul din oraşul Catania, Enrico Trantino, a decretat închiderea unităţilor de învăţământ pe tot parcursul zilei, pentru ca personalul tehnic să poată inspecta instalaţiile şi să garanteze siguranţa structurală a clădirilor.

De asemenea, Direcţia Regională de Protecţie Civilă a dispus activarea imediată a monitorizării telefonice prin intermediul serviciului de urgenţă, pentru a verifica orice situaţie critică, în toate localităţile în care a fost resimţit seismul.

Pompierii au primit numeroase apeluri prin care erau solicitate informaţii, însă nu au fost înregistrate solicitări imediate de intervenţie, notează EFE.