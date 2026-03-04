Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de instruire al unei companii aeriene şi a primit cadou un zbor

La o petrecere, soția unui pilot Southwest a observat că băiatul avea asupra sa o machetă a unui avion de linie Southwest, un cadou de ziua de naștere. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un băiat american de 5 ani a descoperit o greşeală în manualul de instruire al companiei aeriene Southwest Airlines, cu sediul în Texas, pe care îl primise cadou de la un pilot impresionat de cunoştinţele copilului în materie de avioane şi mecanică. Compania aeriană l-a premiat pe el şi pe familia sa cu un zbor.

La o petrecere, soția unui pilot Southwest a observat că băiatul avea asupra sa o machetă a unui avion de linie Southwest, un cadou de ziua de naștere. Soția pilotului i-a făcut imediat o propunere mamei şi l-a întrebat pe băiat dacă ar dori să-l cunoască pe soțul ei, care este pilot la Southwest, relatează La Repubblica.

Pilotul a mers acasă la băiat și i-a dăruit un manual de instruire folosit de compania aeriană. Cartea, extrem de tehnică, explica funcționarea mecanică a avionului, câteva protocoale de operare și proceduri de siguranță. Mulți copii l-ar fi răsfoit distrați, dar copilul de 5 ani pasionat de mecanică a observat-o cu maximă atenție până a observat anomalia. Pe afișajul din cabină, două monitoare indicau distanțe diferite față de solul peste care se survolează.

Pilotul a fost impresionat de stăpânirea limbajului de către copil și le-a povestit superiorilor săi despre experiența sa. Compania nu a considerat specificaţiile tehnice din manual drept o greșeală prea gravă, dar a trebuit să recunoască faptul că băiatul are o putere de observație și exprimare neobișnuită.

Așa că, drept recompensă, băiatul a fost invitat la sediul central al companiei aeriene, pe care l-a vizitat şi unde s-a distrat cu simulatoarele de zbor sofisticate. Acum, când companiile aeriene caută noi piloți, Southwest speră în secret că micuțul își va cultiva pasiunea pentru avioane în următorii ani, ajungând în cele din urmă să preia cârma unuia, dacă își va dori acest lucru.

Southwest Airlines este una dintre cele mai puternice cinci companii aeriene de pe planetă, cu cele 803 de aeronave ale sale (toate Boeing ), 72.790 de angajați și peste 4.000 de plecări zilnice în zilele de vârf.