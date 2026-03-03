Locul din România unic în lume care ar putea susține viața chiar și într-o „iarnă nucleară”: A stat sigilat peste 5 milioane de ani

Cercetători în Peștera Movile din România. Sursa foto: Profimedia Images

În sud-estul țării, în apropiere de Mangalia, se află unul dintre cele mai extraordinare locuri de pe planetă: Peștera Movile. În 1986, această peșteră a uimit comunitatea științifică internațională printr-un fapt aproape incredibil: ecosistemul său a fost izolat de lumea exterioară timp de aproximativ 5–6 milioane de ani. De aceea, este considerată, încă, una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului XX.

În aprilie 2024, situl a fost propus oficial pentru includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO, la categoria naturală, ceea ce confirmă valoarea sa universală excepțională și importanța sa științifică la nivel global.

Ceea ce face acest loc cu adevărat unic nu este doar izolarea sa, ci modul în care funcționează viața în interiorul lui.

Unde a fost descoperită Peștera Movile

Peștera este situată la aproximativ 3 kilometri de țărmul Mării Negre și la o altitudine de circa 10 metri. Ea se dezvoltă la 21 de metri adâncime, în calcare sarmatiene vechi de aproximativ 12,5 milioane de ani.

Movile reprezintă singurul punct accesibil oamenilor către un vast acvifer termal sulfuroas din Dobrogea de Sud, estimat la peste 50 km².

Regiunea face parte din Platforma Moesică și are o istorie geologică complexă, marcată de mișcări tectonice, regresiuni marine și perioade glaciare.

Peștera s-a format prin coroziune sulfurică și carbonică, procese rare prin care acidul sulfuric rezultat din oxidarea hidrogenului sulfurat dizolvă calcarul. În interior se observă depuneri de gips și structuri modelate chimic, ceea ce conferă sitului o valoare geologică deosebită.

Un ecosistem care nu depinde de soare: Ce este chimiosinteza

Apa din sistem este bogată în hidrogen sulfurat (H₂S), metan (CH₄) și amoniu, iar oxigenul dizolvat este prezent doar în primii centimetri ai apei. În profunzime, mediul devine complet anoxic.

În anumite galerii se formează „clopote de aer” cu concentrații scăzute de oxigen și niveluri ridicate de dioxid de carbon și metan, creând condiții incompatibile cu viața umană.

Cu toate acestea, viața există și prosperă. Bacteriile chemolitotrofe oxidează compușii sulfului și metanul, transformând substanțele toxice în materie organică. Ele formează un biofilm microbian gros la suprafața apei, baza întregii rețele trofice. Întregul ecosistem este autosusținut, fără aport de lumină sau materie organică din exterior, ceea ce îl face unic printre ecosistemele terestre cunoscute.

Astfel, spre deosebire de aproape toate ecosistemele de pe Pământ, care se bazează pe lumină și fotosinteză, viața din Peștera Movile are la bază chimiosinteza. În absența totală a luminii, bacteriile folosesc compuși chimici pentru a produce energie.

Aerul din peșteră este extrem de dificil pentru oameni:

oxigen redus (aproximativ jumătate față de nivelul normal),

concentrații ridicate de dioxid de carbon,

prezența gazelor toxice precum hidrogenul sulfurat.

Și totuși, în acest mediu aparent ostil, viața prosperă.

Specii unice pe planetă

În Peștera Movile au fost identificate, până acum, 51 de specii de nevertebrate, iar 35 dintre ele sunt endemice, adică nu există nicăieri altundeva în lume.

Fauna include viermi plați, nematozi, rotifere, lipitori, melci subterani, crustacee, păianjeni, pseudoscorpioni, miriapode și insecte cavernicole.

Aceste organisme au evoluat separat milioane de ani, dezvoltând adaptări extraordinare: lipsa pigmentului, ochi reduși sau inexistenți, simțuri tactile și chimice extrem de dezvoltate.

Aceste caracteristici demonstrează procese evolutive complexe și capacitatea extraordinară a vieții de a se adapta la condiții extreme.

Comunitatea microbiană este la rândul ei remarcabilă, incluzând bacterii oxidante de sulf, bacterii reducătoare de sulfați, metanotrofe și fungi, unele specii fiind descrise pentru prima dată aici.

România găzduiește astfel unul dintre cele mai valoroase laboratoare naturale ale evoluției.

O arhivă vie a istoriei climatice

Structura comunităților biologice reflectă evenimente geologice majore precum Criza Messiniană, petrecută acum aproximativ 5,5–5,2 milioane de ani, când schimbările climatice dramatice au determinat refugierea unor specii în mediul subteran.

Ulterior, în timpul glaciațiunii Würm, scăderea nivelului Mării Negre a permis noi colonizări. Peștera Movile devine astfel o arhivă biologică ce păstrează urmele marilor transformări climatice europene.

Ar putea susține viața și după un atac nuclear

Un aspect care a atras atenția cercetătorilor este faptul că ecosistemul din Peștera Movile este:

subteran,

independent de lumină solară,

protejat de un strat consistent de rocă.

În scenariul extrem al unui război nuclear global, cele mai afectate ar fi ecosistemele de suprafață, dependente de soare și de echilibrul climatic. În schimb, un sistem precum Movile, deja adaptat la izolare și condiții toxice, ar avea șanse considerabile să continue să existe.

De aceea, peștera este studiată inclusiv ca model pentru:

viața în condiții extreme,

posibilitatea existenței vieții subterane pe alte planete, precum Marte,

înțelegerea limitelor biologice ale supraviețuirii.

Fiind subteran, independent de lumină și bazat pe energie chimică internă, acest ecosistem ar fi mult mai puțin vulnerabil decât ecosistemele de suprafață într-un scenariu extrem precum o iarnă nucleară. Stratul de rocă oferă protecție naturală împotriva radiațiilor, iar lipsa dependenței de fotosinteză îl face relativ autonom față de schimbările climatice dramatice.

Importanță științifică globală

Până la descoperirea sa în 1986, ecosisteme bazate pe chimiosinteză erau cunoscute doar la izvoarele hidrotermale din adâncul oceanelor. Movile a fost primul ecosistem terestru complet izolat și dependent exclusiv de producția internă de energie chimică. Din acest motiv, situl este studiat intens în biologie evolutivă, microbiologie și astrobiologie, fiind considerat un model pentru posibila existență a vieții în medii subterane de pe alte planete.

Comparativ cu alte peșteri sulfuroase din lume, Movile se remarcă prin gradul ridicat de izolare și prin biodiversitatea mult mai bogată, ceea ce îi conferă un caracter absolut unic.

Peștera este protejată strict încă din momentul descoperirii, accesul fiind controlat pentru a preveni contaminarea acestui ecosistem fragil. Monitorizarea periodică a parametrilor chimici ai apei și a biofilmului microbian arată că procesele fundamentale care susțin viața au rămas intacte. Situl este inclus în rețeaua Natura 2000 și beneficiază de protecție legală națională și europeană.

Administrarea peșterii aparține unui consorțiu format din reprezentanți ai Grupului pentru Explorări Subacvatice și Speologice și ai Consiliului Local Mangalia.