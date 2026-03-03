Donald Trump și cele 3 scenarii post-conflict în cazul Iranului: Cel mai optimist, cel mai pesimist și cel mai probabil (CNN)

Donald Trump urmărește desfășurarea acțiunii „Epic Fury” declanșate de SUA împotriva Iranului. Foto: Casa Albă

Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a adoptat în aceste zile cunoscuta retorică bombastică ce însoțește strategia „Șoc și groază”, specifică modului în care America obișnuiește să-și înceapă războaiele. Hegseth și președintele Donald Trump promit acum „victoria” în noul conflict declanșat împotriva Iranului. Există însă riscul ca acest nou război să se termine într-un haos general în Orientul Mijlociu, cu mii de civili uciși și crearea premiselor pentru declanșarea unor noi atacuri teroriste împotriva SUA, în anii care vor urma. Pe de altă parte, Trump ar putea chiar obține o victorie strategică, în cazul în care ar putea să neutralizeze puterea regională a unui stat declarat, de aproape 50 de ani, inamic declarat al SUA, și să catalizeze renașterea libertății în Iran, se arată într-o analiză publicată marți de CNN.

În cadrul unui discurs ținut la Pentagon, Pete Hegseth a promis că „vom încheia acest conflict în termenii filosofiei «America, prima» («America first»), așa cum au fost ei stabiliți de Trump și nimeni altcineva”. Doar că acest angajament

Doar că acest gen de discurs amintește de o promisiune similară, făcută tot de administrația americană, în 2001, după atacurile teroriste care au dus la prăbușirea turnurilor gemene din New York. SUA au declanșat atunci invazia în Afganistan pentru înlăturarea regimului taliban.

Rana Afganistanului: război câștigat facil, urmat de 20 de ani încheiați cu o retragere rușinoasă a SUA

„Acest conflict a fost declanșat la momentul și în termenii dictați de alții, dar el se va încheia într-un mod și moment alese de noi”, spunea, în 2001, președintele de atunci al SUA, George W. Bush.

Războiul din Afganistan a durat aproape 20 de ani, s-a încheiat cu retragerea trupelor americane din această țară și reinstalarea regimului taliban la putere.

„Acest război declanșat de Trump (în Iran) e lipsit de garanții și ilegal. Dar asta nu înseamnă automat că nu va putea fi încununat cu succes”, a declarat expertul în politică externă Max Boot, citat de CNN.

Războiul contra Iranului a intrat marți deja în a patra zi, iar SUA și Israelul anunță escaladarea acțiunilor militare împotriva Teheranului.

Concomitent, iranienii sunt decis să provoace în acest moment cât mai mult haos în regiune.

Analiza CNN identifică trei scenarii posibile prin care acest război se poate încheia

Scenariul cel mai optimist: atacurile americano-israeliene asupra regimului iranian și a forțelor sale de securitate vor provoca o revoltă populară, în urma căreia va avea loc o schimbare radicală de regim: un nou Iran va transforma radical Orientul Mijlociu

Un scenariu mai pesimist, dar și mai probabil, este cel în care liderii politici și militari iranieni care au supraviețuit atacurilor vor forma un nou regim. Operațiunile militare ale SUA vor continua până la distrugerea capacităților nucleare și militare ale Iranului, iar această țară nu va mai reprezenta niciun fel de amenințare în regiune. Acesta ar putea fi un scenariu agreat de Israel, dar care ar putea duce apoi la noi războaie sau intervenții militare, cu scopul de a nu permite regimului de la Teheran să-și refacă stocurile de rachete sau capacitățile nucleare

Al treilea scenariu este și cel mai rău: Iranul urmează calea Libiei: vid de putere într-un stat distrus de ani de autoritarism. Luptele pentru putere vor duce la un război civil, care ar duce la o criză umanitară și la lăsarea stocurilor de uraniu îmbogățit la dispoziția grupărilor extremiste.

Trump a promis schimbarea de regim la Teheran și libertate pentru poporul iranian. S-a angajat să distrugă programul nuclear iranian - pe care anunțase deja că-l distrusese, în urmă cu un an. Hegseth a vorbit de nevoia de a răzbuna americanii uciși în Irak, în atacurile teroriste ale milițiilor pro-Iran. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus că americanii au declanșat „preventiv” atacul asura Iranului, deoarece Israelul oricum avea de gând să atace această țară, iar trupele americane din regiune s-ar fi aflat astfel în pericol.

Toate aceste trei motive, venite din partea celor mai puternici oficiali ai SUA, trădează deja faptul că actuala administrație americană nu știe de ce a declanșat acest război.

Ceea ce ar însemna că actuala campania militară are deja o problemă.

„Nu există, cu adevărat, o strategie clară. Și trebuie să auzim clar de la președinte ce are de gând”, a spus senatoarea democrată Jeanne Shaheen, într-o declarație acordată CNN. „Dacă avem succes, există șansa să ne aflăm într-un veritabil moment de cotitură în Orientul Mijlociu. Dar încă nu e destul de clar cum vom reuși să o scoatem la capăt”.

În același timp, declarațiile vagi făcute de Trump îi permit acestuia să declare „victoria” atunci când îi convine.

Ce strategie are Iranul în războiul cu SUA. Cum urmărește Teheranul „distrugerea” lui Trump

Problema e că Washingtonul încearcă - în zadar - de decenii bune să găsească oficiali „moderați” ai Teheranului pe placul SUA.

„Cred că cel mai sigur lucru care va urma după acest război e că vom avea o schimbare majoră de regim”, a spus analistul politic Elliott Abrams. „Nu va mai fi un lider spirtual cu adevărat suprem - cel puțin la modul în care au fost ayatollahii Khomeini și Khamenei”.

Cu toate acestea, Washingtonul nu poate ignora „blestemul” care a urmărit politica externă a SUA - americanii au reușit victorii militare facile în Irak și Afganistan, dar au eșuat în transformarea radicală a acestor țări.

„Din punctul de vedere al iranienilor, strategia acestora s-a schimbat între timp”, a spus analista Trita Parsi. „Calculul lor politic nu prevede obligatoriu câștigarea războiului (cu SUA). Pur și simplu au nevoie să reziste până la distrugerea președinției lui Trump înainte ca ei (iranienii) să piardă războiul”. Cu alte cuvinte, Trump și tabăra republicanilor din Congresul SUA au nevoie de o victorie în Iran care să se producă până la alegerile mid-term din noiembrie acest an.

Sau, cum arată analiza CNN, strategia lui Trump pare una „all-in”: războiul din Iran se va încheia cu un mare succes. Sau într-un mare dezastru.