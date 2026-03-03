Kader Keita, mijlocașul celor de la Rapid, a fost reținut 24 de ore după ce a lovit o femeie cu mașina și nu ar fi anunțat accidentul

Kader Keita, mijlocașul celor de la Rapid București. Foto: Captură kader_keita6 / Instagram

Kader Keita, mijlocașul celor de la Rapid București, a fost reținut marți pentru 24 de ore, după ce a lovit, cu mașina, o femeie de 67 de ani, scrie Agerpres. Potrivit GSP, Keita nu s-a oprit și nu a anunțat poliția ci, din contră, s-ar fi dus la antrenament fără să spună cuiva ce s-a întâmplat.

Clubul a afirmat, marţi seara, într-un comunicat de presă, că jucătorul său Kader Keita este anchetat de poliţie în urma unui accident rutier care a avut loc dimineaţă şi l-au îndemnat să colaboreze cu autorităţile.

„Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autorităţile şi să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situaţiei, iar clubul va monitoriza evoluţia cazului şi vom comunica public orice informaţie oficială relevantă.

Clubul a luat la cunoştinţă informaţiile apărute în spaţiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităţilor. Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigaţie în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autorităţile competente. Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziţie definitivă şi nu se vor decide măsuri disciplinare”, se arată în comunicatul citat.



Accidentul a avut loc la ora 5:30 dimineaţa la intersecţia străzilor Gherghiţei şi Zamfir Nicolae din Sectorul 2 al Capitalei, iar conform informaţiilor vehiculate de presa sportivă, Kader Keita a lovit cu maşina o femeie în vârstă de 67 de ani şi a plecat la antrenament, însă n-a informat pe nimeni despre incident.

Kader Keita (25 de ani) se află în lotul formaţiei FC Rapid din luna iunie a anului trecut, când a fost transferat de la CFR Cluj.

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.



La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.



Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.



În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani”, a transmis și Brigada Rutieră.