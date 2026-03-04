Radu Miruță are adeziune la PSD din 2005. Ministrul USR spune că a semnat niște documente doar ca să meargă gratis la mare cu PSD

Într-o postare pe Facebook, ministrul Radu Miruță a oferit explicații cu privire la documentul de adeziune la PSD în care apar datele sale. Foto: colaj Agerpres/Facebook.com

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a confirmat că a semnat „niște documente” când a mers „cu PSD la mare” în 2005, dar că n-ar fi știut că semnează o adeziune la partid. Explicațiile au fost date după ce adeziunea lui Miruță la PSD a fost publicată de Gândul. Miruță a explicat că a completat documentul ca să meargă „gratis și studențește” la mare cu PSD. Ministrul a subliniat însă că nu s-a înscris și nu a activat vreodată în PSD și l-a acuzat pe Victor Ponta, care conducea pe atunci organizația de tineret, că „a utilizat datele studenților pe care i-a plimbat la mare pentru a-și crește numărul de membri”.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Radu Miruță a oferit explicații cu privire la documentul de adeziune la PSD în care apar datele sale.

„Văd că o publicație a făcut public un document din care ar rezulta că m-aș fi înscris în PSD acum 21 de ani. Da, datele din document îmi aparțin. Da, respectivele date erau disponibile la căminul facultății. Da, acolo am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD, organizați de administrația căminului, ca șef de palier al căminului facultății, neavând niciunul dintre noi vreo treabă cu politica la acea vreme.

Dacă PSD, condus la acel moment de dl Ponta, a utilizat datele studenților pe care i-a plimbat la mare pentru a-și crește numărul de membri, atunci cred că domnul Ponta trebuie să explice cum și de ce s-a procedat astfel. Care ar fi fost logica să mă fi înscris și să nu activez absolut deloc? Nici înainte, nici după mersul cu gașca de la Electronică, gratis și studențește, un weekend la mare?!”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Miruță a subliniat că nu și-a exprimat niciodată „consimțământul pentru a deveni membru al acestui partid”.

„În același timp, îi respect pe cei care cred în PSD și nu consider o rușine faptul că ei sunt membri. Eu pot să înțeleg că unii din PSD își doresc guvern cu AUR, dar dacă au curaj politic, să își asume decizia și să nu mai încerce atacuri josnice, că poate, poate obosim.

Oricâte mizerii aruncați în mine, nu mă deraiați de pe drumul pe care-l știu corect. Eu pot să explic ce am făcut acum 21 de ani, dar poate începeți să explicați și voi ce ați făcut cu România decenii întregi cât ați condus-o.

România are nevoie de oameni politici care se ridică la înălțimea vremurilor pe care le trăim, nu de oameni mici care zgârie pe la gard, că poate, poate li se deschide ușa”, a mai scris ministrul pe Facebook.

Documentul a fost preluat și postat pe Facebook și de senatorul social-democrat Mihai Fifor, alături de un mesaj ironic. „Avem ministru la Apărare! Hallelujah!!!”, a scris liderul social-democrat.