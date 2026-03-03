„Regimul iranian încearcă să regionalizeze conflictul”. Geoană, despre situația din Orientul Mijlociu: „Este un război al logisticii”

„Nu cred că acest atac de astăzi va opri alegerea unui nou lider suprem de tip religios”, a spus Geoană. Foto: Getty Images

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus marți că situația din Orientul Mijlociu este „un război între capacitatea ofensivă a Israelului și Americii și capacitatea de protecție a aliaților”. El a subliniat că Iranul încearcă să „regionalizeze conflictul”, pentru a „crește costul economic și politic, în special pentru americani”. „Ceea ce fac astăzi America și Israelul este să elimine zonele de unde provin, pe de o parte, atacurile cu drone, în principal, dar și producția militară de drone și muniția pentru acest tip de atac. Este un război al logisticii”, a spus el, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

„Era evident că această operațiune militară, minuțios pregătită, arată un nivel de penetrare remarcabil al serviciilor de informații israeliene în establishmentul iranian, dovadă fiind faptul că locațiile sunt aflate relativ ușor, inclusiv cea de astăzi. Evident că acest regim a fost organizat pentru a supraviețui unor momente de acest gen, fiind foarte descentralizat, cu un mecanism de tip mozaic pentru forțele armate, astfel încât în clipa de față nu mai există o conducere centralizată.

Mai sunt cei de la Consiliul Securității Naționale care au influență, dar acum se lucrează oarecum pe pilot automat, încercând să lovească cât mai multe ținte din țările care susțin acest atac împotriva Iranului, în încercarea de a regionaliza conflictul și de a crește costul economic și politic, în principal pentru americani. Pentru că, cu cât acest conflict durează mai mult, cu atât lucrurile devin mai complicate. Nu cred că acest atac de astăzi va opri alegerea unui nou lider suprem de tip religios”, a spus Geoană.

El a spus că „sunt voci care sugerează că ar putea fi vorba chiar de unul dintre nepoții primului ayatollah”.

„Va fi foarte interesant de văzut ce profil va avea acesta. Chiar dacă nu va avea o autoritate deosebită la început, sunt voci care sugerează că ar putea fi vorba chiar de unul dintre nepoții primului ayatollah de la Revoluția Islamică din ’79. Va fi un element de indiciu interesant. Nu cred că trebuie să devenim nici mult prea panicați, pentru că resursele de lovire ale Iranului sunt limitate.

Ceea ce fac astăzi America și Israelul este să elimine zonele de unde provin, pe de o parte, atacurile cu drone, în principal, dar și producția militară de drone și muniția pentru acest tip de atac. Este un război al logisticii. În acest moment, este ca în Ucraina: vedem cum o rachetă Patriot, care costă undeva la 4 milioane de dolari, este uneori folosită pentru a doborî o dronă de 20.000 de dolari.

Este un efort complex. Superioritatea tehnologică, inclusiv de intelligence, a SUA și Israelului este zdrobitoare. Cred că acest conflict va mai dura câteva săptămâni și vom vedea dacă Iranul va încerca să producă daune economice suplimentare. Au încercat să lovească terminalul de gaze lichefiate din Qatar, care este una dintre principalele surse de gaze și pentru noi. Gazul în Europa a crescut cu 50 și ceva la sută aproape instantaneu. Vom vedea dacă vor reuși sau nu. În pofida distrugerii flotei iraniene, există posibilitatea de a dispersa foarte multe mine în Strâmtoarea Ormuz. Riscul unei blocade prelungite a acestei structuri vitale pentru transportul de petrol ar crea probleme suplimentare. Este, practic, un război între capacitatea ofensivă a Israelului și Americii și capacitatea de protecție a aliaților”, a mai spus el.

Geoană a subliniat și faptul că „este un moment de încordare și un moment în care vom vedea dacă regimul are capacitatea să se regenereze la nivelurile trei și patru”.

„Sistemele pe care le au aliații americani din Golf, țările din Orientul Mijlociu, din Irak și Iordania sunt puternice. Ceea ce vedem sunt mai degrabă resturi, rămășițe de drone sau de rachete care au fost deja lovite. Dar este un moment de încordare și un moment în care vom vedea dacă regimul are capacitatea să se regenereze la nivelurile trei și patru. Întrebarea este care este acel lider sau acel grup de lideri care pot alinia atât puterea clericală, cât și Gărzile Revoluționare, dar și birocrația statului iranian. Este un moment de cumpănă”, a subliniat el.

Noul lider va trebui să alinieze și aspirațiile poporului iranian, care s-a săturat de acest regim.

„Aici este un subiect foarte important. Am vorbit cu foarte mulți prieteni iranieni, nu doar din diaspora, ci și intelectuali din Iran. Ceea ce s-a întâmplat la ultimul val de reprimare brutală a fost efectiv un masacru: studenți închiși, universități atacate, oameni masacrați cu sânge rece. Este un nivel de revoltă în societatea iraniană care nu trebuie subestimat.

Mai este o componentă importantă: populația persană reprezintă aproximativ 50 și ceva la sută, restul sunt minorități, kurzi și multe alte comunități, care sunt extrem de oprimate. Dacă nu va fi posibil, probabil într-o primă etapă, să vedem o tranziție de la un regim atât de complicat către un succesor poate puțin mai relaxat decât ceilalți, nu cred că se va încheia tranziția în Iran.

Adevăratul moment al alegerii pentru viitorul Iranului va fi când se va termina procesul diplomatic care va încheia acest conflict: în ce termeni, cu cine. Cred că abia atunci vom vedea o nouă etapă. Sper la un Iran care, dacă nu neapărat liberal și democratic în sens occidental, să fie măcar mai puțin dominat de această grupare”, a mai spus el.

În încheiere, Geoană a subliniat și faptul că armata obișnuită iraniană ar putea „să joace un rol”.

„Mai este un element care trebuie avut în vedere și despre care nu se vorbește suficient: armata obișnuită iraniană. Se vorbește foarte mult despre trupele de elită ale Gărzilor Revoluționare iraniene. Armata este probabil unul dintre elementele mai puțin discreditate. Este oarecum marginalizată, toate resursele și banii au mers către ceilalți. Este posibil ca, la un anumit moment, elemente moderate din serviciile de informații și militarii clasici, nu cei din Garda Revoluționară, să joace un rol.

Mai este și un element legat de o eventuală strategie de ieșire pentru elita actuală. Destinația lor inițială era Venezuela, în caz că se întâmpla ceva, pentru a-și salva viața, libertatea și banii. În contextul în care Venezuela se află într-o altă etapă, acest element de exit strategy pentru elita actuală devine un subiect de discuție cu Rusia sau poate chiar cu țări care au o populație majoritar islamică, pentru o eventuală ieșire din scenă”, a mai zis Geoană.