România accelerează spre statutul de hub regional al energiei regenerabile, dar rețelele rămân marea provocare

Este nevoie de investiții în stocare, iar autoritățile vor să elimine proiectele rămase doar pe hârtie.

România are șansa să devină un hub regional al energiei regenerabile. Interesul pentru energia verde este în creștere, atât din partea investitorilor, cât și a consumatorilor atrași de costuri mai mici și de independența energetică. Totuși, dezvoltarea vine și cu provocări. Rețelele trebuie modernizate pentru a prelua noile capacități. Este nevoie de investiții în stocare, iar autoritățile vor să elimine proiectele rămase doar pe hârtie, care blochează accesul real la rețea.

În ultimii 3 ani, producția de energie solară din țară s-a triplat, iar sectorul a crescut accelerat. De la panouri instalate pe case, la parcuri fotovoltaice care pot alimenta orașe întregi, energia verde câștigă tot mai mult teren. Problema apare însă la conectarea în rețea, unde lipsa investițiilor încetinește integrarea noilor capacități.

„Datorită blocajelor din rețea, conectarea a devenit un proiect în sine. Deci este din ce în ce mai greu să conectezi proiecte, mai ales proiecte mari. Trebuie făcute astfel de investiții și este foarte bine că Uniunea Europeană insistă, mai ales din punctul de vedere al siguranței energetice. Se discută acum de autostrăzile energetice, energy highways, cu atât mai mult cu cât conectarea a devenit un subiect în sine”, a explicat Cristian Buzan, vicepreședinte ENGIE Romania.

România mai are de lucrat și la capitolul stocării energiei. În prezent se produce multă energie ieftină în timpul zilei, dar fără suficiente capacități de stocare, o parte din ea se pierde până seara, când consumul crește. Există însă companii care au investit milioane de euro în sisteme de stocare tocmai pentru a conserva energia produsă și a o putea livra atunci când este cea mai mare nevoie de ea.

„În ultimii 5 ani am investit peste 500 de milioane de euro în sisteme moderne de producție și stocare, peste 500 de megawați putere instalată, 640 de mwh capacitate de stocare și producem anual aproape 800.000 mwh, din care majoritatea este energie regenerabilă. Putem să vedem producția de energie la nivel național, dacă vrem să ne uităm mai plastic, ca o orchestră în care regenerabilele devin din ce în ce mai importante, stocarea face reglajul fin, iar centralele pe gaz mențin ritmul atunci când regenerabilele nu mai pot să facă față sau pur și simplu nu mai produc”, a afirmat Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power & Gas.

„Vom reuși până la finalul acestui an să venim cu aproximativ 2.000 de megawați noi capacități de stocare în România, lucru care va duce automat la o echilibrare a sistemului energetic național. E evident: când avem soare în România, avem și în Bulgaria, și în Grecia, și în Ungaria, toată lumea produce”, susține Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei.

Pe măsură ce sectorul regenerabilelor avansează, autoritățile vor să elimine și așa-numitele proiecte-fantomă, care există doar pe hârtie și blochează accesul real la rețea.

„Ce trebuie să facem, în primul rând, este să triem încă o dată acest număr mare de megawați fantomă, de proiecte fantomă care nu vor fi niciodată racordate în rețea. ATR-urile și racordarea la rețea se vor face prin competiție. Vom merge la licitație dacă vrem să racordăm un proiect acolo unde operatorul de distribuție sau de transport are disponibil de rețea”, a concluzionat George Sergiu Niculescu, președintele Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Soluțiile pentru sectorul energetic au fost dezbătute la conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine.