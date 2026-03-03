Majoritatea locuințelor din România nu sunt asigurate, în ciuda riscurilor tot mai frecvente

România se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene naturale extreme, dar și cu numeroase riscuri casnice care pot afecta integral o locuință. Foto: Getty Images

Sute de primari, președinți de asociații de proprietari, specialiști și factori de decizie participă la o serie de patru conferințe organizate în București, Constanța, Suceava și Cluj-Napoca, pe tema importanței asigurării locuințelor și bunurilor în fața dezastrelor naturale tot mai frecvente în România.

Lansarea campaniei naționale din 2026 „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ” are loc astăzi în Capitală, urmând ca această caravană să ajungă și în celelalte trei orașe. Evenimentul este organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Înainte de începerea conferinței, Alexandru Ciuncan, director UNSAR, a subliniat importanța responsabilității individuale într-un context marcat de riscuri multiple.

„Cred că, în primul rând, este important să ne gândim cum putem să avem grijă de noi, de cei dragi și de bunurile noastre cele mai de preț, chiar și în acest context geopolitic extrem de complex, în care riscurile nu iau pauză.

Legat de alocarea de resurse, probabil că cel mai simplu este să ne gândim la ce putem pierde. Marea majoritate a românilor sunt proprietari ai locuințelor în care trăiesc, sunt bunurile noastre cele mai de preț, însă, din păcate, marea majoritate a locuințelor din România în acest moment nu sunt protejate printr-o asigurare.

Noi recomandăm tuturor să se protejeze printr-o asigurare facultativă, care ne protejează complet atât locuința, cât și bunurile aflate în ea. Autoritățile au un rol extrem de important. Am văzut în ultima vreme din ce în ce mai multe demersuri ale autorităților publice, fie că vorbim de zona executivă, fie că vorbim de autorități centrale și locale, de primării care au început să facă pași și să transmită românilor acest mesaj: chiar dacă statul ne este mereu alături, trebuie să facem și noi ceva pe zona aceasta de responsabilitate individuală și să ne protejăm cele mai de preț bunuri”, a declarat Alexandru Ciuncan.