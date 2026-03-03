Statul nu mai cere banii înapoi pentru consolidarea clădirilor. Protecția vieții, pusă în centrul politicilor publice

Obligația de restituire apare doar în cazul înstrăinării imobilului. Foto: Agerpres

Sute de primari, președinți de asociații de proprietari, specialiști și factori de decizie participă la o serie de patru conferințe organizate în București, Constanța, Suceava și Cluj-Napoca, pe tema importanței asigurării locuințelor și bunurilor în fața dezastrelor naturale tot mai frecvente în România.

Lansarea campaniei naționale din 2026 „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ” are loc astăzi în Capitală, urmând ca această caravană să ajungă și în celelalte trei orașe. Evenimentul este organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

În cadrul conferinței, Cseke Attila-Zoltán, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a explicat schimbarea de abordare a statului în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc.

„S-a schimbat filozofia statului. Protecția vieții cetățeanului a fost așezată în centrul atenției. Înainte, finanțatorul tot statul român era, dar cu obligație de restituire a sumelor investite, cu o dobândă de 0%, în termen de 25 de ani. Acum noi nu mai cerem banii înapoi, statul român nu mai cere cetățenilor banii înapoi, consolidarea se face pe cheltuiala statului.

Dacă în termen de 25 de ani înstrăinezi acel imobil, atunci, proporțional, va trebui să plătești înapoi. Dacă nu se întâmplă acest lucru, se consideră investiția statului în viața, în siguranța cetățeanului. La nivel mondial suntem într-o situație foarte bună din acest punct de vedere al abordării statului față de protecția vieții.

Cei care cunosc deja acest mecanism și unde primăriile au făcut o informare nu mai au această opoziție din partea proprietarilor, pentru că este o investiție în siguranța lor și, din punct de vedere financiar, apartamentul valorează mai mult odată ce este consolidat blocul de locuințe”, a declarat ministrul.

La rândul său, Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, a arătat că există progrese și în zona asigurărilor facultative, însă ritmul trebuie accelerat:

„Sunt pași făcuți înainte, vedem o creștere a numărului de polițe de asigurare facultative cu 3% mai mare la nouă luni anul trecut față de 2024, însă sigur nu este suficient. De aceea e important să continuăm aceste demersuri și să aducem asigurările mai aproape de români, pentru că trecem prin vremuri complicate geopolitic, economic și așa mai departe”, a completat Alexandru Ciuncan.