Ce se întâmplă la Deveselu, după atacurile iraniene asupra bazelor americane. Miruță: "Cine se uită la monitoare se uită mai atent"

Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat marți la Antena 3 că sporirea nivelului de securitate la baza scutului NATO de la Deveselu nu înseamnă că România se află în pericol, în contextul conflictului din orientul Mijlociu. Radu Miruță a precizat că ridicarea nivelului de vigilență este o practică frecventă:

“Înseamnă că a crescut nivelul de vigilență cu privire la ce se întâmplă în jurul acestei situații din Iran. Acest nivel crește nu doar pentru că este acum războiul. Asta a fost cauza pentru creșterea de astăzi, de ieri, însă pe parcursul anului sunt foarte multe momente în care se modifică acest nivel fără să fie asociat cu războiul. Sunt niște instrucțiuni militare care atunci când apare un eveniment, cine se uită la monitoare se uită mai des, se uită mai atent, la intrarea în bazele militare sunt verificate mașinile, dacă vreți și în portbagaj, nu doar uitându-te pe geam. Sunt chestiuni care se întâmplă în mod curent. Lumea văzând explozii la televizor și tot felul de situații din Iran începe să se întrebe dacă nu cumva este un pericol specific pentru România.

Nu există niciun indicator de risc care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România sau pentru cetățenii români. Verificarea acestor parametrii s-au validat și prin verificările făcute de ministerele apărării din alte țări membre NATO”.

Întrebat ce face va decide România dacă SUA cer să folosească bazele din țara noastră, Radu Miruță a precizat că nu există în trecut un exemplu în care România să se fi opus unei astfel de solicitări, precizând că e o decizie care se ia la nivel de alianță:

“România nu a primit o astfel de solicitare pentru situația din Iran. Când vine o astfel de solicitare, ea nu vine generic, ea vine cu detalii. Nu pot să vă dau un răspuns pe o foaie ipotetică cu un anumit conținut. Evident, noi am sprijinit până acum toate țările membre NATO, este o decizie luată la nivel de alianță. Sunt discuții pe care le purtăm înainte. Până acum, României nu i s-a solicitat așa ceva pentru cazul Iran și nimic de pe suprafața României nu a fost folosit.

Eu nu știu în acest moment o astfel de solicitare care să fi fost respinsă, nici pe alte cazuri pentru care a fost cerut sprijinul României, ca poziționare geografică, pentru alimentare, pentru depozitare, pentru diverse etape în diverse scenarii, eu nu știu o situație pentru care să fi fost refuzat”.

Pe de altă parte, Radu Miruță a precizat că NATO a declarat că nu se va implicat în conflictul din Iran, prin urmare, nu există un scenariu în care România să contribuie cu baze la efortul de lansare de atacuri:

“Nu suntem într-un astfe de scenariu. NATO a declarat că nu s-a implicat, este o acțiune a SUA cu Israel. Turcia care este membră NATo a fost ocolită chirurgical. Este evident că scopul Teheranului nu este în legătură cu a agresa NATO.

Nu ne-a fost cerut sprijin pentru asta. României nu i s-a cerut sprijin. La nivel NATO poziția este de a urmări cu atenție ce se întâmplă, de a mări gradul de prudență și vigilență. Este obligatoriu ca să fim foarte atenți, dar nu a ajuns în România o astfel de solicitare. Ce se întâmplă acolo nu afectează siguranța României”.