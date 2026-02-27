Pregătiri de război în Iran. Cel mai mare portavion al SUA a ajuns în Israel. Americanii, sfătuiți să plece din zonă

Cel mai mare portavion al SUA a ajuns în IsraelPublicat acum 44 minute
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, urmează să ajungă în largul coastei de nord a Israelului, informează Times of Israel, vineri.
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat trimiterea grupului de luptă al portavionului în Orientul Mijlociu în această lună, ca parte a unei desfășurări militare masive. Portavionul a plecat ieri de pe insula grecească Creta, după o oprire pentru aprovizionare la o bază navală americană. În prezent se îndreaptă spre zona Haifa.
Între timp, Marina SUA neagă relatările recente din presă privind o presupusă criză a instalațiilor sanitare la bordul portavionului.
„În ultimele săptămâni, relatări din mass-media au ridicat îngrijorări cu privire la sistemele de la bordul navei, inclusiv cele sanitare. Oficialii Marinei afirmă că sistemele de pe Gerald R. Ford funcționează în parametrii așteptați pentru un portavion din clasa Ford, cu peste 4.000 de membri ai echipajului la bord. În timpul acestei desfășurări, sistemul de colectare, stocare și transfer în vid (VCHT) al navei a procesat peste șase milioane de trageri ale apei la toaletă. Conducerea navei raportează că incidentele de înfundare sunt rezolvate prompt de personalul instruit din echipele de control al avariilor și inginerie, cu întreruperi minime”, a transmis Marina SUA într-un comunicat.
„Pe o navă de această dimensiune, cu atât de mulți marinari, vor apărea înfundări”, spune căpitanul David Skarosi, comandantul portavionului. „Ceea ce contează este cât de repede sunt rezolvate. Echipele noastre de mentenanță răspund imediat, iar sistemul continuă să funcționeze conform proiectării, fără niciun impact asupra capacității operaționale sau asupra capacității noastre de a îndeplini misiunea. Mă implic zilnic în orice preocupări legate de sănătatea, bunăstarea și moralul echipajului”.
La un pas de război: Iranul respinge pretențiile SUAPublicat acum 50 minute
Iranul a respins cerințe cheie ale SUA pentru un acord nuclear în timpul discuțiilor de la Geneva din 26 februarie, au declarat surse bine informate pentru The Wall Street Journal. Potrivit acestora, trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au declarat că Iranul trebuie să distrugă cele trei instalații nucleare principale ale sale - Fordow, Natanz și Isfahan - și să predea întregul stoc de uraniu îmbogățit SUA. De asemenea, aceștia au spus că orice acord trebuie să fie permanent.
Oficialii iranieni nu au fost mulțumiți de perspectiva dezmembrării instalațiilor nucleare, a opririi complete a îmbogățirii uraniului și a exportării rezervelor sale în străinătate și a impunerii de restricții permanente asupra programului nuclear. În urma discuțiilor, Elias Hazrati, reprezentant al guvernului iranian, a declarat că „nimic nu va fi exportat din Iran” și că îmbogățirea uraniului „va continua în conformitate cu nevoile țării”. „Sunt luate în considerare și alte opțiuni, inclusiv diluarea”, a spusHazrati.
Potrivit Axios, Witkoff și Kushner au fost dezamăgiți de rezultatul întâlnirii cu delegația iraniană. Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a numit întâlnirea „cea mai bună și mai serioasă”. El a declarat că dorința de a ajunge la un acord este mai puternică decât înainte, dar consultările suplimentare cu guvernele și pregătirea documentelor vor necesita timp. Părțile au convenit să continue discuțiile tehnice săptămâna viitoare la Viena, a adăugat Araghchi.
Rundele anterioare de discuții au avut loc pe 6 februarie la Muscat și pe 17 februarie la Geneva. Potrivit Wall Street Journal, Iranul a propus anterior suspendarea temporară a îmbogățirii uraniului, exportul unei părți din rezervele sale către o țară terță și încheierea de acorduri economice cu Statele Unite. Între timp, președintele Trump cere Iranului să înceteze complet îmbogățirea uraniului și amenință cu un atac militar dacă nu se ajunge la un acord în acest sens.
Echipajul de pe cea mai mare navă de război a SUA e cu nervii la pământ după 11 luni pe marePublicat acum 53 minute
Un marinar nu a putut ajunge la moartea străbunicului, altul se gândește să părăsească Marina SUA după ce a stat aproape un an departe de fiica sa. Alții reclamă că cea mai mare navă de război a SUA a avut probleme cu sistemul de canalizare. Sunt doar câteva dintre problemele cu cae se confruntă echipajul de pe portavionul USS Gerald R. Ford, după decizia președintelui Donald Trump de a prelungi pentru a doua oară misiunea.
Unii marinari iar în calcul să plece din Marina SUA după întoarcerea în portul de bază, potrivit unor interviuri cu membri ai echipajului și cu rude ale acestora rămase acasă, scrie The Wall Street Journal.
USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război a SUA, e pe mare din iunie anul trecut. În octombrie, Pentagonul a deviat nava de la misiunea planificată în Mediterana și a trimis-o în Caraibe, pentru a sprijini acțiunile de confiscare de petroliere și operațiunea SUA de capturare a lui Nicolás Maduro, liderul de atunci al Venezuelei.
Apoi, la începutul acestui an, echipajul a aflat că misiunea va fi prelungită din nou, ceea ce înseamnă traversarea Atlanticului înapoi spre Orientul Mijlociu, pentru a sprijini eventuale lovituri aeriene americane asupra Iranului. Ford a traversat Strâmtoarea Gibraltar vineri, îndreptându-se spre est, potrivit unei fotografii satelitare obținute de The Wall Street Journal.
Cea mai de durată misiune continuă a unei nave a Marinei SUA
Desfășurările portavioanelor în timp de pace durează, de regulă, șase luni, a declarat Mark Montgomery, contraamiral în retragere.
Însă militarii de pe Ford sunt plecați de acasă de opt luni, iar încă o prelungire ar putea duce misiunea la 11 luni, a spus el. Acest lucru ar depăși recordul pentru cea mai de durată misiune continuă a unei nave a Marinei SUA.
Marina SUA are, în total, 11 portavioane, toate cu programe stabilite cu mult timp înainte. La un moment dat, unele sunt dislocate în diverse regiuni ale lumii, altele desfășoară antrenamente, iar altele se află în mentenanță. Pe lângă Ford, și USS Abraham Lincoln, împreună cu grupul său de luptă, a fost trimis în Orientul Mijlociu.
Într-o declarație, un oficial al Marinei a recunoscut dificultățile inerente serviciului naval și a spus că liderii Marinei consideră o prioritate sprijinirea marinarilor și a familiilor acestora. Echipajele suprasolicitate pot fi o problemă la nivelul întregii flote, nu doar în cazul Ford. În aprilie și mai 2025, spre finalul unei misiuni de opt luni, portavionul USS Harry S. Truman a pierdut mai multe avioane de vânătoare în timp ce contracara atacurile rebelilor houthi în Marea Roșie. O anchetă a Marinei a pus incidentul pe seama ritmului operațional ridicat al misiunii.
O femei ofițer de pe USS Gerald R. Ford a declarat pentru Journal că mulți membri ai echipajului sunt furioși și supărați, iar unii spun că vor să părăseească Marina la finalul desfășurării. Ea a adăugat că îi e dor de fiica ei, încă mică, însă cel mai greu este să nu știe când își va revedea familia.
Prelungirile de misiuni pot însemna evenimente ratate: aniversări, nunți, înmormântări sau nașterea unui copil.
Căpitanul David Skarosi, comandantul Ford, a recunoscut problema prelungirii suplimentare, adăugând că l-a luat prin surprindere chiar și pe el. Într-o scrisoare din 14 februarie către familiile echipajului, după anunțarea celei de-a doua prelungiri, el a scris că se așteptase să fie acasă în câteva săptămâni, ca să repare gardul din curte.
„Am vorbit cu mulți dintre marinarii voștri care încearcă să accepte faptul că ratează planuri pentru Disney World, nunți la care confirmaseră deja participarea și vacanțe”, a scris Skarosi în scrisoarea văzută de Journal. Dar, a conchis el, „când țara noastră ne cheamă, răspundem”.
Sacrificiul nu este acceptat de toți cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului
Mulți dintre membrii echipajului de pe Ford sunt bărbați și femei de aproximativ 20 de ani, cărora le lipsesc părinții și mâncarea de acasă.
Alții au propriii lor copii. Încearcă să țină legătura cu cei dragi prin apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp, însă secretul din jurul deplasărilor portavionului înseamnă că comunicarea cu familiile este rară, sporadică și imprevizibilă.
Alți marinari de pe Ford văd perioadele prelungite departe de casă ca pe o parte firească a meseriei. Unul a spus pentru Journal că, deși prelungirea a fost grea și toată lumea este obosită, toți știau la ce se înhamă. Misiunea lor este să se asigure că luptele nu ajung „acasă”, a spus el.
Misiunile lungi pot fi grele și pentru nave
După opt luni pe mare, echipamentele încep să se defecteze, iar lucrările de mentenanță și modernizările planificate trebuie amânate, ceea ce perturbă calendarele șantierelor navale, a spus Montgomery. Asta are un efect în lanț asupra ciclurilor de mentenanță și instruire ale altor nave, a adăugat el.
Jami Prosser, din Pennsylvania, e obișnuit să vorbească cu fiul lui, care e controlor pe puntea de zbor a portavionului Ford, abia la 2-3 săptămâni.
Fiul lui Prosser, care are doi copii, a lipsit de la moartea străbunicului, de la divorțul surorii și nu a fost alături de fratele lui când a fost bolnav.
Prosser a spus că fiul său a menționat probleme cu toaletele de pe navă, fără să intre în detalii. În ianuarie, mai multe toalete de pe Ford nu au fost funcționale. Sistemul de canalizare al navei, care folosește tehnologie cu vacuum pentru a transporta deșeurile de la aproximativ 650 de toalete de la bord, a avut probleme în timpul misiunii.
Menținerea contactului cu cei dragi este dificilă, a spus Rosarin McGhee, căsătorită cu un marinar de pe Ford, întrucât nava poate avea probleme cu semnalul zile întregi. McGhee, care a locuit singură în Virginia Beach, Virginia, în ultimele opt luni cât soțul ei a fost pe mare, îi trimite constant scrisori scrise de mână și pachete. A expediat până acum 17 cutii, cu mâncare și mici cadouri.
„Trebuie să stau aici singură, indiferent cât de copleșitor devine”, a spus ea, adăugând că a fost „sfâșietor” să audă decizia lui Trump de a prelungi misiunea navei.
Charlene Poston era pregătită ca fiul ei, specialist în muniție aeronavală, responsabil cu încărcarea bombelor pe aeronave, să se întoarcă acasă pe 2 februarie, a spus ea pentru Journal. Ea și mama ei plănuiseră să meargă până la Virginia Beach ca să îl întâmpine. Rezervase cazare prin Airbnb și o mașină de închiriat. Dar pe 22 ianuarie, fiul ei i-a trimis un mesaj ca să anuleze totul, pentru că tocmai fuseseră anunțați că misiunea s-a prelungit. A izbucnit în lacrimi. „Abia aștept să vină acasă. Sunt atât de tineri, iar pentru noi încă sunt niște copii”, a spus Poston.
Scott Tomlin, din Virginia, a spus că fiului lui, care supraveghează proviziile aduse la bordul Ford, nu îi place mâncarea de pe portavion. Fiul său le cere frecvent familiei să-i trimită macaroane cu brânz și sos iute, a spus Tomlin.
Iranul încearcă să-l „cumpere” pe TrumpPublicat acum 55 minute
Autoritățile de la Teheran sunt dispuse să-i ofere președintelui SUA, Donald Trump „stimulente financiare”, inclusiv în investiții în afacerile cu petrol și gaze ale Iranului, în speranța că Statele Unite vor accepta să încheie un acord privind programul nuclear iranian și să evite declanșarea unui război în regiunea.
Surse ale FT au descris oferta regimului drept echivalentului unei veritabile „mine de aur în materie de comerț”.
Iranienii încearcă, astfel, să profite de apetența lui Trump pentru afaceri care-i pot aduce câștiguri financiare consistente. Astfel, ideile pentru posibile investiții americane sunt „formulate special pentru Tump”, iar companiilor americane care ar investi în petrolul și gazele iraniene le sunt promise beneficii economice majore.
Șeful armatei SUA, între ciocan și nicovalăPublicat acum 56 minute
Șeful Statului Major al Armelor Întrunite al armatei SUA, generalul Dan Caine, a avertizat asupra „dimensiunii și complexității” unei intervenții militare în Iran, care ar putea provoca pierderi în rândul militarilor americani, au declarat surse citate joi de CNN. Caine a lucrat, în ultimele săptămâni, la elaborarea unor planuri în cazul unui posibil atac asupra Iranului. Rezervele venite practic din partea șefului armatei americane sunt în contrast cu retorica venită din partea președintelui Donald Trump, care s-a arătat până acum extrem de încrezător în capacitatea armatei SUA de a obține o victorie facilă în Iran.
În același timp, conform surselor citate de CNN, Caine nu dorește o confruntare directă cu Trump și e decis să evite greșelile făcute de predecesorul său, generalul Mark Milley, în relația cu Casa Albă. Astfel, Cain vrea să-și păstreze influența și respectul de care încă se bucură în relația cu Trump.
Spre deosebire de Milley, Caine adoptă o atitudine mai rezervată în relația cu Donald Trump și evită să aibă intervenții prea directe în cadrul procesului de luare a deciziilor, inclusiv în ceea ce privește opțiunile legate de Iran - un echilibru precar pe care generalul încearcă să-l mențină din postura de principal consilier militar al lui Trump, prin evitarea unui conflict deschis cu un președinte cunoscut pentru ieșirile sale și imprevizibilitatea sa.
Totdată, Caine dorește să-i poată oferi în continuare sfaturi profesioniste lui Trump.
Există însă și voci care susțin că Caine nu a fost suficient de ferm în dialogul cu liderul de la Casa Albă. „Cu siguranță își temperează loviturile”, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu aceste discuții.
În replică, Joe Holstead, purtătorul de cuvânt al Statului Major Întrunit al armatei SUA, a declarat pentru CNN că generalul Caine „nu își temperează niciodată pozițiile” atunci când discută opțiuni militare care ar putea trimite trupele americane în zone de risc.
„Rolul șefului Statului Major Întrunit și abordarea sa se bazează pe atribuțiile prevăzute de lege, care presupun furnizarea de consiliere militară președintelui, secretarului Apărării și Consiliului pentru Securitate Națională”, a afirmat Holstead. „Actualul șef (al Statului MAjor Întrunit - generalul Caine, n.r.) își îndeplinește aceste responsabilități oferind liderilor o gamă completă de opțiuni militare, însoțite de o evaluare atentă și riguroasă a efectelor secundare, implicațiilor și riscurilor asociate fiecărei variante”.
O intervenție militară a SUA în Iran, mult mai complicată decât cea din Venezuela
Donald Trump pune presiune, de câteva săptămâni, pe generalul Cain să elaboreze un plan detaliat în privința Iranului, de la lovituri asupra instalațiilor de rachete balistice și nucleare ale Teheranului, până la eliminarea conducerii, cu scopul forțării schimbării regimului.
Aceste planuri sunt pregătite în paralel cu desfășurarea negocierilor „ultimei șanse” dintre SUA și Iran.
În cadrul unei ședințe pe tema Iranului, desfășurată în „Situation Room” de la Casa Albă (încăperea specială dedicată întrunirilor în situații de criză) și care a durat de trei ori decât era prevăzut, Caine nu a putut anticipa urmările unei operațiuni de schimbare a regimului de la Teheran, au declarat pentru CNN, surse familiarizate cu situația,
Atitudinea lui Caine e diferită acum față de cea afișată în urmă cu câteva luni, când generalul părea mult mai încrezător în privința succesului unei misiuni similare în Venezuela, când Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane și adus în fața justiției din SUA.
După ce preocupările oficialilor Pentagonului legate de consecințele unei operațiuni millitare în Iran au început să apară în presă, Trump și-a reafirmat public încrederea în Caine.
„Generalul Caine, ca și noi toți, ar prefera să nu vedem război, dar, dacă se ia decizia de a acționa militar împotriva Iranului, el consideră că va fi o victorie ușor de obținut”, a spus Trump. „El știe un singur lucru: cum să CÂȘTIGE și, dacă i se va spune să o facă, va fi în fruntea echipei.” De asemenea, întrebat despre deliberările lui Caine privind Iranul, Joe Holstead a declarat că acesta „nu susține o singură opțiune de acțiune și nici nu își introduce preferințele personale în discuțiile operaționale.”
Ambasada SUA a anunțat evacuarea personalului neesențial și familiilor acestuiaPublicat acum 1 ora si 59 minute
Ambasada SUA în Israel a anunțat, vineri, că Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a membrilor familiilor celor staționați în Israel, din cauza „riscurilor de securitate”, și afirmă că și alte persoane ar putea dori să părăsească țara cât timp mai există zboruri comerciale.
„Pe 27 februarie 2026, Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a membrilor familiilor personalului guvernamental american din Misiunea SUA în Israel din cauza riscurilor de securitate”, a transmis ambasada pe Twitter.
„Ca răspuns la incidente de securitate și fără notificare prealabilă, Ambasada SUA poate restricționa sau interzice în continuare deplasările angajaților guvernului american și ale membrilor familiilor acestora către anumite zone din Israel, Orașul Vechi al Ierusalimului și Cisiordania. Persoanele ar putea dori să ia în considerare părăsirea Israelului cât timp zborurile comerciale sunt încă disponibile”.
Prezență militară americană mare în Orient20 Feb
Armada lui Trump în Orient include două portavioane, câteva zeci de vase de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare aeriană. Alte forțe sunt încă pe drum și vor suplimenta această armadă.
În plus, peste 150 de avioane de transport au adus armament și muniție în Orientul Mijlociu. Doar în ultimele 24 de ore (20 februarie 2026), alte 50 de avioane de luptă – F35, F-22 și F-16 – au plecat spre regiune.
Confruntarea „rece” cu Iranul durează de atât de mult timp încât mulți americani pur și simplu nu mai reacționează la ea. Războiul ar putea să înceapă mai curând și ar putea să aibă o anvergură mult mai mare decât se așteaptă mulți, spun sursele.
Sursele Axios mai spun că toate semnalele arată că Trump e dispus să „apese pe trăgaci” dacă negocierile eșuează.
„Șeful (Trump – n. red.) s-a cam săturat. Unii din jurul lui îl avertizează să nu meargă la război cu Iranul, dar cred că e o șansă de 90% să vedem acțiune cinetică în următoarele câteva săptămâni”, a declarat o sursă anonimă din administrație.
Un posibil mare război în Orient20 Feb
Un război între SUA și Iran devine tot mai plauzibil după ce administrația Trump a amenințat în toate felurile posibile regimul de la Teheran în ultima perioadă. În același timp, Iranul refuză să se supună ultimatumurilor americanilor, iar negocierile indirecte între echipele de diplomați ale celor două țări nu au ajuns până acum la nicio concluzie notabilă.
Miercuri, Axios scria că administrația Trump este mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor. Publicația americană mai scrie că războiul ar putea să înceapă cât de curând.
O operațiune militară americană în Iran ar arăta ca un război real și ar putea dura o perioadă mult mai lungă, spre deosebire de operațiunea-fulger din Venezuela, când Maduro a fost capturat pe parcursul unei zile. Sursele Axios spun că ipoteticul război va fi dus împreună cu Israelul și ar avea o „întindere” mult mai mare decât operațiunea de vara trecută.
El ar reprezenta cu adevărat o amenințare existențială pentru regimul de la Teheran, dar ar avea și implicații mari pentru regiune și pentru cei trei ani care au mai rămas din mandatul lui Trump.
În contextul în care Congresul și publicul par să fie ocupați cu alte subiecte, lipsește dezbaterea publică pe tema acestei ipotetice intervenții militare americane, probabil cea mai mare din ultimul deceniu.
Negocieri „gripate”
Sursele Axios spun că Trump a fost foarte aproape de a bombarda Iranul la începutul lunii ianuarie, când regimul a început să ucidă sistematic protestatari.
Când „fereastra de oportunitate” pentru atac a trecut, administrația a trecut la o abordare duală – negocieri pe tema programului nuclear și o accentuare a prezenței militare în zonă.
Prin amânările constante și prin intensificarea prezenței militare până la acest nivel, Trump a crecut așteptările cu privire la ipotetica operațiune anti-Iran.
Până în acest moment, o înțelegere SUA-Iran pe tema programului nuclear nu pare să fie posibilă.
Jared Kushner și Steve Witkoff, doi dintre acoliții lui trump, s-au întâlnit cu ministru iranian de externe, Abbas Araghchi, timp de trei ore, marți, la Geneva.
Deși ambele părți au spus că „au fost făcute progrese”, ruptură dintre SUA și Iran este adâncă, iar oficialii se declară pesimiști cu privire la șansele de succes ale acestor negocieri.
JD Vance declara, la Fox News, că deși discuțiile „au mers bine” în unele feluri, „este încă foarte clar că președintele a stabilit niște linii roși, iar iranienii nu sunt încă dispuși să le accepte și să lucreze cu noi”.
Vance a spus și că, deși Trump „ar vrea” o înțelegere cu iranienii, există și șansa să se ajungă în punctul în care va fi considerat că „diplomația a făcut tot ce se putea”.