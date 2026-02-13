Trump crește presiunea asupra Iranului. SUA au dat ordin celui mai mare portavion din lume să navigheze spre Orientul Mijlociu

Mutarea navei USS Gerald R. Ford va plasa două portavioane și navele de război care le însoțesc în regiune. Foto: Getty Images

Cel mai mare portavion din lume a primit ordin să navigheze din Marea Caraibilor spre Orientul Mijlociu, afirmă o persoană familiarizată cu aceste planuri, potrivit Times of Israel. Mișcarea are loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea de a întreprinde o acțiune militară împotriva Iranului.

Mutarea navei USS Gerald R. Ford, raportată inițial de The New York Times, va plasa două portavioane și navele de război care le însoțesc în regiune. Sursa a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta despre mișcările militare.

Statele Unite și-au consolidat recent prezența militară în zona Golfului Persic, după trimiterea portavionului USS Abraham Lincoln, ca reacție la reprimările violente ale regimului de la Teheran a protestelor antiguvernamentale care au zguduit Iranul luna trecută.

Astfel, Donald Trump intensifică presiunile asupra Iranului pentru a încheia un acord privind programul său nuclear.

„Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord a fost lovit de operațiunea “Midnight Hammer”. Asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili”, a declarat președintele american în urmă cu două zile, după o discuție cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Oficiali americani și iranieni au avut săptămâna trecută, în Oman, o primă rundă de negocieri, în contextul crizei prelungite între cele două țări, care a stârnit temeri privind o confruntare militară de anvergură, cu potențialul de a angrena întreaga regiune a Orientului Mijlociu sau chiar mai mult. O nouă rundă de discuții ar putea avea loc în aceste zile, conform surselor citate de Axios.

Iranul, la rândul său, a indicat că are potențial pentru escaladare: presa de stat din Republica Islamică, citată de Jerusalem Post, a anunțat că Teheranul a desfășurat „cea mai avansată rachetă balistică cu rază lungă de acțiune”, numită Khorramshahr-4.

„Iran nu este inițiatorul și nu dorim să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va riposta cu putere oricui ne va ataca. Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional”, a amenințat ayatollahul Ali Khamenei.

De altfel, iranienii au declarat public că nu vor negocia nimic în afară de programul nuclear și că nu vor renunța la îmbogățirea uraniului. Atitudinea Iranului i-a făcut pe americani, dar și pe israelieni să considere că un acord cu Iranul nu este posibil și că Trump ar trebui să recurgă, în aceste condiții, la o soluție militară.