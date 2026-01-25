Portavionul Abraham Lincoln a ajuns lângă Iran. Israelul se pregătește pentru un atac al SUA: „Nu știm încotro se îndreaptă situația”

Publicat la 23:17 25 Ian 2026

Portavionul USS Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

Crește tensiunea în Orient, pe măsură ce Statele Unite aduc nave în apropierea Iranului. Potrivit presei israeliene, portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu duminică seara și se află în apropierea Iranului. De asemenea, șeful Autorității Aviației Civile din Israel, Shmuel Zakai, a avertizat companiile aeriene străine că regiunea ar putea intra într-o „perioadă mai sensibilă” până la sfârșitul săptămânii.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA trimite „o flotă uriaşă” care se îndreaptă înspre apele din apropierea coastelor Iranului. Trump a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestatarilor implicați în mișcările anti-regim care au zguduit țara.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus liderul american la bordul Air Force One, atunci când întrebat despre situaţia actuală dintre SUA şi Iran.

Anterior acestei afirmații, presa internațională a semnalat că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac ar fi părăsit Marea Chinei de Sud şi îndreptându-se, aparent, spre Oceanul Indian.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-ar fi mutat într-un adăpost subteran special din Teheran, după ce înalți oficiali militari și de securitate au evaluat un risc crescut al unui potențial atac american, notează Iran International.

Potrivit revistei Time, numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000.

Portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu duminică seara și se află în apropierea Iranului, a relatat Channel 13 din Israel.

Potrivit canalului de televiziune, în cadrul eforturilor de consolidare a apărării, o navă care transportă sisteme destinate apărării antirachetă se apropie de Israel.

De asemenea, informațiile arătau că armata americană se pregătește să întărească apărarea terestră, urmând ca o baterie de apărare antiaeriană THAAD să sosească în zilele următoare.

Șeful aviației israeliene avertizează companiile aeriene cu privire la o „perioadă sensibilă” până la sfârșitul săptămânii

Șeful Autorității Aviației Civile din Israel, Shmuel Zakai, a avertizat companiile aeriene străine că regiunea ar putea intra într-o „perioadă mai sensibilă” până la sfârșitul săptămânii, a relatat Channel 12 din Israel, citând o scrisoare obținută de post.

În scrisoare, Zakai a declarat că situația de securitate rămâne „dinamică” și a avertizat că Israelul ar putea decide din nou să își închidă spațiul aerian, dacă va fi necesar, așa cum a făcut în timpul confruntărilor cu Iranul din aprilie și octombrie 2024 și din iunie 2025.

Israelul e pregătit pentru un atac

Șeful Comandamentului Nord al IDF, general-maior Rafi Milo, afirmă că armata se pregătește pentru posibilitatea ca un atac al SUA asupra Iranului să declanșeze represalii iraniene împotriva Israelului.

„Nu știm încotro se îndreaptă situația”, spune Milo, în timp ce tensiunile continuă să crească. „Vedem consolidarea forțelor pe care americanii o desfășoară, atât în Golful Persic, cât și în întregul Orient Mijlociu.”

Milo spune că armata se află într-o stare de alertă sporită pentru orice escaladare, în cazul în care Washingtonul va decide să atace Teheranul.