Noul metal al crizei. În câțiva ani, cuprul va fi extrem de greu de găsit, iar asta va fi o lovitură pentru toată economia lumii

Prețurile cuprului au crescut vertiginos în 2025, atingând de mai multe ori recordul. Această tendință de creștere continuă și în 2026. FOTO: Getty Images

Încă o problemă se conturează pe piața internațională, cea a deficitului semnificativ de cupru, din cauza temerilor legate de tarife și a problemelor din minerit, scrie CNBC. Potrivit unui studiu publicat în ianuarie de S&P Global, metalul roșu ar putea ajunge la un deficit de 10 milioane de tone metrice până în 2040, în timp ce cererea este așteptată să urce la 42 de milioane de tone metrice, cu 50% peste nivelurile actuale.

În același timp, ING estimează un deficit de 600.000 de tone de cupru rafinat în 2026, după un deficit de 200.000 de tone în 2025.

Aceste dezechilibre au împins puternic în sus prețurile cuprului în 2025. Contractele futures pe cupru cu livrare apropiată, tranzacționate pe COMEX în SUA, au crescut cu peste 41% anul trecut, cea mai mare urcare din 2009, când avansul a fost de 138%. De la începutul acestui an, cotația este în creștere cu aproape 2%.

Cuprul, considerat adesea un barometru al economiei globale, este esențial pentru electrificare și este folosit pe scară largă în rețelele de energie, în sistemele de energie regenerabilă și în vehiculele electrice. Un alt mare motor al cererii este sectorul construcțiilor.

Și boom-ul inteligenței artificiale alimentează cererea de cupru, deoarece centrele de date construite pentru antrenarea și utilizarea modelelor AI depind de acest metal pentru rețelele electrice, sistemele de răcire și echipamentele de conectivitate.

„Pe măsură ce economiile se dezvoltă, ele au nevoie de mai multă infrastructură, iar mai multă infrastructură înseamnă mai multă energie, iar mai multă energie înseamnă un consum mai mare de cupru”, a declarat pentru CNBC Charles Cooper, șeful cercetării pe cupru la Wood Mackenzie.

Perturbări în oferta minieră

Problemele din minerit au fost în mare măsură responsabile pentru deficitul de cupru din 2025, iar efectele lor sunt așteptate să continue și în anii următori.

„Anul trecut, industria s-a confruntat cu o serie de provocări majore... trei dintre cele mai mari mine din lume și-au întrerupt activitatea pentru o perioadă”, a spus Cooper, de la Wood Mackenzie.

Printre acestea se numără mina Kamoa Kakula, unul dintre cei mai mari producători mondiali de cupru, situată în Congo, care a fost afectată de inundații severe în prima jumătate a anului 2025. În urma acestora, estimările de producție pentru 2026 și 2027 au fost revizuite în jos.

În același timp, mina El Teniente a companiei Codelco, cea mai mare mină subterană de cupru din lume, a fost afectată în iunie anul trecut de prăbușirea fatală a unui tunel. Directorul general al minei El Teniente, Claudio Sougarret, a spus recent că producția va rămâne redusă în următorii cinci ani din cauza accidentului.

Și mina Grasberg din Indonezia a fost afectată în septembrie de o alunecare de teren soldată cu victime, ceea ce a dus la o reducere cu 35% a estimărilor de producție pentru 2026. Operațiunile ar urma să revină la normal în 2027.

Wood Mackenzie estimează că minele se confruntă anual cu perturbări de aproximativ 5%, însă amploarea acestor probleme a fost mai mare anul trecut, a explicat Cooper. În consecință, o parte importantă din noua ofertă de cupru, care ar fi trebuit să acopere deficitul în creștere, a fost serios afectată și „amânată pentru anii următori”.

În plus, dezvoltarea unor noi mine este un proces lung și dificil. S&P Global notează că, în medie, este nevoie de 17 ani pentru ca o nouă mină de cupru să treacă de la descoperire la producție.

Tarifele creează un „deficit artificial”

O penurie temporară este alimentată și de temerile legate de tarife, după ce SUA au introdus, în iulie 2025, tarife de 50% pentru produsele semifinite din cupru, precum țevi, fire și fitinguri.

Deși cuprul brut, cum ar fi minereurile, catodurile și deșeurile de cupru, a fost scutit de taxe, temerile privind extinderea tarifelor au dus la stocări masive în SUA, mai ales în condițiile în care mulți producători cumpără oricum produse semifinite.

„Vedem astfel tot acest material acumulându-se în depozitele din SUA, dar asta înseamnă că oferta din afara SUA este foarte restrânsă, iar piața rămâne cu foarte puțin spațiu de manevră pentru a absorbi noi șocuri de aprovizionare”, a declarat pentru CNBC Ewa Manthey, strateg pentru materii prime la ING.

„Este ca o penurie artificială în acest moment pe piețe, pentru că ai foarte mult material în SUA, dar insuficient în afara SUA”, a adăugat Manthey.

Deși Curtea Supremă a SUA a anulat în martie o mare parte din tarifele extinse impuse de președintele Donald Trump, tarifele sectoriale pentru metale au rămas în vigoare. Potrivit lui Manthey, incertitudinea persistentă privind aceste taxe va continua să includă o „primă de risc” în prețul cuprului.