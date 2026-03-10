CNN: Trump a vrut să oprească India din a mai consuma petrol rusesc. Războiul din Iran subminează acum acest obiectiv

4 minute de citit Publicat la 23:44 10 Mar 2026 Modificat la 23:44 10 Mar 2026

Foto: Profimedia Images

Statele Unite au încercat, mare parte din anul trecut, să „înfometeze” mașinăria de război a lui Vladimir Putin prin scoaterea din joc a unuia dintre cei mai loiali clienți ai săi – India. Acum războiul din Iran pune în pericol acest obiectiv, scrie CNN.

Campania de presiune a lui Donald Trump a dat roade inițial – SUA au impus tarife mari pe multe dintre exporturile indiene și au sancționat două dintre cele mai mari companii petroliere ruse.

Deși India nu se oprise complet din a cumpăra petrol rusesc, își redusese puternic numărul de achiziții din Rusia în favoarea celor din Orientul Mijlociu.

Dar noul război din Orientul Mijlociu, pornit de SUA în parteneriat cu Israelul, a închis în mod efectiv Strâmtoarea Ormuz, nodul comercial prin care trece aproape tot petrolul din regiune.

Iranul a amenințat și cu atacarea infrastructurii energetice din țările vecine, ca răspuns la campania de bombardamente SUA-Israel.

Duminică, prețul petrolului a depășit 100 de dolari per baril, pentru prima dată în ultimii ani, ultimul moment în care s-a ajuns la o astfel de situație fiind în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

Rămasă fără opțiuni, India a revenit la consumul intens de petrol rusesc.

Recunoscând că India se află într-o situație complicată din cauza sa, SUA i-a dat guvernului indian o „dispensă” pentru o excepție de 30 de zile. În această perioadă, India poate cumpăra petrol rusesc intrat deja în circuitul comercial.

Presiune pe India

După ce statele occidentale au interzis transporturile maritime de țiței rusesc în 2022, Kremlinul s-a orientat cu succes spre est, găsindu-și salvarea economică în China și India. Cele două țări cele mai populate din lume au absorbit milioane de barili pe zi, la reduceri semnificative de preț.

Cu o populație de 1,4 miliarde de oameni și cea mai rapidă economie majoră în creștere din lume, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, apărând aceste achiziții ca fiind esențiale pentru securitatea sa energetică.

În august anul trecut, Trump a anunțat că va impune tarife ridicate împotriva Indiei, acuzând guvernul indian că profită de războiul din Ucraina prin cumpărarea de petrol rusesc la preț redus și revânzându-l apoi la un preț mai mare pe piața globală.

Casa Albă a impus tarife de 50% asupra bunurilor indiene — jumătate dintre acestea pentru a pedepsi direct India pentru achizițiile sale de petrol rusesc — și ulterior a sancționat două dintre cele mai mari companii petroliere ale Rusiei, într-o încercare de a tăia principala sursă de valută a Kremlinului.

În cele din urmă, campania de presiune a dat rezultate. După luni de negocieri, SUA au relaxat luna trecută taxele impuse Indiei în schimbul unei concesii: reducerea importurilor de țiței rusesc. Dar, pe măsură ce rachete și drone traversează Strâmtoarea Ormuz, acea promisiune începe să nu mai fie viabilă. Datele firmei de analiză Kpler arată că strâmtoarea asigură tranzitul a 2,5–2,7 milioane de barili din importurile zilnice de țiței ale Indiei, provenind în mare parte din Irak, Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Iar, în condițiile în care strâmtoarea este practic paralizată, creșterea aprovizionării din Rusia pare o soluție evidentă. Potrivit datelor Kpler, până vineri, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol rusesc se aflau pe mare. „O parte dintre aceste volume ar putea fi redirecționate relativ rapid către porturile indiene”. Sumit Ritolia, analist de cercetare la Kpler, a prezis că India va reveni „la nivelurile de dinaintea sancțiunilor, cumpărând aproximativ 40–45% din țiței din Rusia.” 22 Deși Rusia nu are capacitatea de a acoperi complet golul lăsat de pierderea fluxurilor din Golf, ea are acum stimulentul de a-și maximiza producția – și justificarea de a cere un preț mai mare. Dar, a remarcat Farwa Aamer, directoarea programului South Asia Initiatives la Asia Society Policy Institute, derogarea de 30 de zile este o „măsură temporară” care vine cu „limitări, condiții și un termen-limită”. „Această derogare poate oferi loc de respiro temporar pentru India, dar nu este suficientă pentru a acoperi cererea sa de energie”, a spus ea. Transporturile din Rusia ajung, de asemenea, mai lent în porturile indiene decât petrolierele din Orientul Mijlociu. India are „aproximativ 25 de zile de rezerve de țiței și stochează aproximativ 25 de zile de rezerve de benzină și motorină”, a declarat, sâmbătă, pentru CNN o sursă din guvernul indian, ceea ce înseamnă „o acoperire totală a stocurilor de aproape opt săptămâni de țiței și produse petroliere”. „În ceea ce privește stocurile actuale, ne aflăm într-o poziție confortabilă. Vom crește aprovizionarea din alte regiuni geografice și vom compensa deficitul de aprovizionare cauzat de situația din Strâmtoarea Ormuz”, spune sursa citată. Vineri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că Statele Unite ar putea ridica sancțiunile asupra altor livrări de petrol rusesc. „Pentru a atenua temporar deficitul de petrol la nivel global, am dat (Indiei) permisiunea de a accepta petrol rusesc. Am putea ridica sancțiunile și pentru alte livrări de petrol rusesc”, a declarat el într-un interviu acordat, vineri, Fox Business. Această schimbare în politica SUA vine în contextul în care analiștii avertizează că tensiunile în curs reduc oferta globală. „Cu cât criza din Orientul Mijlociu durează mai mult, cu atât presiunea asupra piețelor globale de energie este mai mare și cu atât crește riscul unei crize energetice pentru economiile importatoare de petrol, precum India”, a spus Aamer.