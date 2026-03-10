Încălzirea stratosferei a început iar vortexul polar „s-a rupt” în două. Cum va fi afectată vremea în Europa

Vortexul polar este o circulație atmosferică vastă care se formează deasupra regiunilor polare în timpul iernii. Foto: Severe Weather Europe

Un fenomen atmosferic major este în desfășurare în prezent: o încălzire bruscă a stratosferei, care a dus deja la inversarea vânturilor și la divizarea vortexului polar. Primele efecte sunt vizibile în prognozele pe termen scurt, unde o zonă vastă de presiune scăzută deasupra Canadei începe să influențeze vremea din Statele Unite și din unele regiuni ale Europei.

Datele meteorologice recente sugerează însă că acesta ar putea fi doar începutul. Spre sfârșitul săptămânii viitoare este posibil un al doilea impact, mai puternic: un nucleu al vortexului polar, rar întâlnit la începutul primăverii, ar putea coborî spre America de Nord. Acest fenomen ar putea aduce temperaturi neobișnuit de scăzute și ar putea perturba tranziția către sezonul cald, scrie Severe Weather.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar este o circulație atmosferică vastă care se formează deasupra regiunilor polare în timpul iernii. Poate fi imaginat ca un „inel” uriaș de aer rece care se rotește deasupra Polului și care se extinde de la suprafața planetei până în Stratosferă, la peste 50 km altitudine.

Acest sistem atmosferic acționează ca o barieră ce menține aerul foarte rece în zona Arctică. Când vortexul este puternic și stabil, regiunile din America de Nord și Europa au, de regulă, ierni mai blânde.

Vortexul polar are două componente principale:

stratosfera, aflată la altitudini mari

troposfera, stratul inferior al atmosferei unde se formează vremea obișnuită

Deși sunt conectate, aceste două niveluri pot reacționa diferit la schimbările atmosferice.

Ce se întâmplă când vortexul polar se destabilizează

Când vortexul polar slăbește sau se „rupe”, bariera de aer rece se destramă, iar masele de aer arctic pot coborî spre latitudini mai joase. Astfel apar episoadele de frig extrem în America de Nord sau Europa.

Una dintre cauzele principale ale acestui proces este încălzirea bruscă a stratosferei, un fenomen prin care temperatura stratosferei crește brusc, iar circulația vânturilor se schimbă radical.

În cazul actual, încălzirea stratosferică este una puternică: vânturile au suferit o inversare completă, iar vortexul polar s-a divizat în două nuclee distincte.

Un vortex polar împărțit în două

Analizele recente arată că vortexul polar nu mai formează o singură structură compactă. În prezent, el este împărțit în două centre separate, fiecare influențat de propriile unde de încălzire în stratosferă.

Temperaturile din stratosfera polară sunt cu până la 30°C peste valorile normale pentru această perioadă a anului. În același timp, o zonă puternică de presiune ridicată s-a instalat deasupra regiunii arctice, contribuind la fragmentarea vortexului.

Această situație poate avea consecințe importante asupra tiparelor meteorologice din emisfera nordică.

Primul val de efecte: schimbări în America de Nord și Europa

Primele efecte ale acestei perturbări atmosferice sunt deja vizibile în prognoze. Un nucleu al vortexului polar s-a poziționat deasupra Canadei, generând o zonă extinsă de presiune scăzută. Acest lucru favorizează aducerea aerului rece spre nordul și vestul SUA dar și formarea unei zone de presiune ridicată deasupra Europei.

În consecință, unele regiuni ale Europei ar putea avea temporar temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul primăverii, în timp ce America de Nord ar putea experimenta episoade de vreme de iarnă.

Al doilea val: aer polar spre Statele Unite

Potrivit prognozelor pe termen mediu, efectele principale ale încălzirii stratosferice ar putea apărea cu o întârziere de aproximativ 10–30 de zile după evenimentul inițial.

Modelele meteorologice indică posibilitatea ca unul dintre nucleele vortexului polar să coboare spre estul Statelor Unite în aproximativ zece zile. Acesta ar putea aduce o masă de aer foarte rece, extinzându-se din Canada spre zonele centrale și estice ale SUA.

Unele simulări arată temperaturi cu aproximativ 11–17°C sub valorile normale pentru această perioadă.

Cum ar putea fi afectată Europa

În același timp, poziționarea vortexului polar deasupra Americii de Nord tinde să favorizeze un flux de aer dinspre Atlantic spre Europa.

Acest lucru poate aduce aer mai umed și mai răcoros din Atlanticul de Nord dar și o alternanță între zone de presiune ridicată și joasă pe continent.

Astfel, Europa ar putea avea un tipar meteorologic mai variabil, cu diferențe mari între regiuni.

Ce ar putea urma până la finalul lunii martie

Prognozele extinse sugerează că structura divizată a vortexului polar ar putea persista în a doua jumătate a lunii martie.

În America de Nord, aerul rece ar putea rămâne predominant în estul Canadei, dar și în nordul și vestul SUA. În schimb, vestul Statelor Unite ar putea reveni la temperaturi mai ridicate.

În Europa, scenariile actuale indică o circulație atmosferică împărțită: temperaturi mai ridicate în nord și nord-est, dar condiții mai reci în centrul și sudul continentului.

Un fenomen urmărit atent de meteorologi

Toate aceste scenarii se bazează pe datele actuale ale modelelor meteorologice și pot suferi modificări pe măsură ce apar noi informații.

Evenimentele de încălzire stratosferică sunt relativ rare și pot influența vremea la scară globală timp de mai multe săptămâni. Din acest motiv, meteorologii urmăresc atent evoluția vortexului polar pentru a înțelege mai bine modul în care acesta va modela vremea în perioada următoare.