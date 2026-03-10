Reactoare modulare mici ar putea fi construite în UE, până în 2030, pentru producţia de energie nucleară. Ce sunt SMR-urile

Relația Uniunii Europene cu energia nucleară rămâne astfel complexă și controversată. sursa foto: Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marţi planuri de extindere a producţiei de energie nucleară, inclusiv instalarea de reactoare modulare mici (SMR) în UE, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică accesibilă şi prietenoasă cu mediul, notează Agerpres.

"În ultimii ani, vedem pe plan global o relansare a energiei nucleare şi Europa vrea să facă parte din asta. De aceea astăzi prezentăm noua strategie europeană pentru reactoare modulare mici", a declarat şeful CE la al doilea summit privind energia nucleară civilă, care se desfăşoară la Boulogne-Billancourt, lângă Paris.

Obiectivul este de a exista în UE reactoare modulare mici până la începutul anilor 2030. SMR ar trebui "să joace un rol cheie, alături de reactoarele nucleare tradiţionale, într-un sistem energetic flexibil, sigur şi eficient".

Ce sunt SMR-urile

SMR sunt reactoare cu o producţie de până la 300 megawaţi (MW), comparativ cu aproximativ 1.000 MW la majoritatea centralelor nucleare. Producţia în masă a componentele lor poate fi realizată în fabrici.

Pentru a impulsiona dezvoltarea minicentralelor nucleare, reglementările trebuie armonizate în interiorul blocului comunitar, a declarat preşedinta Comisiei Europene, adăugând: "Raţionamentul este extrem de clar. Când este sigur de instalat, trebuie să fie simplu de instalat în întreaga Europă".

Executivul comunitar va sprijini investiţiile în tehnologie cu o garanţie de 200 milioane de euro.

O serie de şefi de state şi de guverne sunt invitaţi la reuniunea găzduită de Franţa, unde cea mai mare parte a energiei electrice este produse de centralele nucleare. Germania nu este reprezentată la nivel guvernamental şi şi-a închis reactoarele nucleare, dar va continua să urmărească discuţiile.

Marţi, preşedinta Comisiei Europene şi-a exprimat regretul pentru reducerea producţiei de energie nucleară în unele state membre UE.

"În timp ce în anii '90 o treime din electricitatea Europei venea de la energia nucleară, astăzi procentul este de aproape de 15%. Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Retrospectiv, a fost o greşeală strategică pentru Europa să întoarcă spatele unei surse de energie accesibilă, fiabilă şi cu emisii scăzute", a declarat Ursula von der Leyen.