Studiu: Persoanele care locuiesc în apropierea centralelor nucleare sunt mai predispuse la deces din cauza cancerului

În realizarea studiului, cercetătorii au examinat toate centralele nucleare aflate în funcțiune în Statele Unite. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un raport, realizat de Harvard Chan School of Public Health din Statele Unite şi publicat de revista Nature Communications, a arătat că cei care locuiesc în apropierea unui reactor nuclear activ au un risc mai mare de deces din cauza îmbolnăvirii de cancer. Deşi multe studii excluseseră riscurile, iar altele evidențiaseră o ușoară creștere a anumitor tipuri de cancer, în special a cancerului tiroidian, acum, una dintre cele mai ample analize privind legătura dintre centralele nucleare și mortalitatea prin cancer trage un semnal de alarmă.

Cercetătorii au examinat toate centralele nucleare aflate în funcțiune în Statele Unite. Apoi au colectat date despre mortalitatea din cauza îmbolnăvirii cu cancer din fiecare zonă și le-au corelat cu distanța față de centralele active, relatează La Repubblica. În perioada acoperită de analiză, între 2000 și 2018, potrivit cercetătorilor de la Harvard, în Statele Unite au avut loc 115.000 de decese legate de proximitatea față de un reactor: aproximativ 6.400 pe an. Printre grupele de vârstă cele mai expuse riscului (bărbați între 65 și 74 de ani și femei între 55 și 64 de ani), riscul crescut de deces din cauza cancerului este de aproximativ 2%.

Corelația statistică, subliniază epidemiologii, nu este suficientă pentru a stabili o relație cauză-efect , mai ales că studiul nu include măsurători ale nivelurilor de radiații din mediu. Cu toate acestea, speră cercetătorii, datele ar trebui să determine cercetări aprofundate suplimentare. „Analiza noastră”, explică Petros Koutrakis , unul dintre autori și profesor de sănătate a mediului la Harvard, „sugerează că locuirea în apropierea unei centrale nucleare active poate duce la un risc măsurabil de cancer , care tinde să scadă odată cu distanța . Recomandarea noastră este să se efectueze cercetări suplimentare, în special acum, când energia nucleară este prezentată ca o soluție curată la schimbările climatice.”

În decembrie anul trecut, aceiași cercetători au publicat un studiu similar în Environmental Health , dar limitat la Massachusetts. Și în acest caz, pe baza codului poștal al reședinței victimelor cancerului, au observat o legătură cu apropierea de o centrală nucleară. Creșterea observată a incidenței a fost de 3,3%, concentrată în primii 30 de kilometri de la centrală și în rândul populației mai în vârstă.

Practic, toate tipurile de cancer au prezentat un risc crescut. Nu a existat o ușoară creștere a numărului de cancer tiroidian, așa cum s-a observat, de exemplu, într-un studiu canadian din 2024.

Astăzi, Statele Unite se bazează puternic pe energia nucleară pentru a satisface cererea crescută de energie electrică cauzată de inteligența artificială. Statele Unite sunt cel mai mare producător de energie nucleară din lume (generând 30% din totalul mondial), cu 94 de reactoare în 54 de centrale din 28 de state, producând aproximativ 20% din energia electrică a țării. În perioada de vârf, în anii 1990, numărul de reactoare a ajuns la 112. Deșeurile radioactive sunt adesea depozitate în interiorul centralelor, care însumează acum aproape 100.000 de tone în Statele Unite.