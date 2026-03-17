Sute de mineri protestează la sediul Complexului Energetic Oltenia din Târgu Jiu: 1.500 de angajați rămân curând fără loc de muncă

Publicat la 17:35 17 Mar 2026 Modificat la 17:35 17 Mar 2026

Sute de mineri protestează la sediul CEO din Târgu Jiu, 17 martie 2026. Sursa foto: Sindicatul Liber Ems Roșia via Facebook

Sute de mineri protestează din nou, marți după-amiază, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO) din municipiul Târgu Jiu.

Oamenii strigă „Minerii și țara și-au pierdut răbdarea”, „Jos Plaveti (președintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plaveti n.r.), jos, că ești mincinos”, „Demisia”, „Jos Guvernul”, „Unitate”.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au transmis, având în vedere protestul angajaților CEO, recomandarea evitării deplasării pe bulevardul Republicii din Târgu Jiu.

Luni, minerii au pornit într-un marș prin centrul municipiului Târgu Jiu, mai multe străzi fiind blocate.

Protestele au început în urmă cu o săptămână și jumătate.

Câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la București, unde au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei.

1.500 de angajați vor rămâne fără locurile de muncă, din aprilie

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă.

Conducerea societății a anunțat recent, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit reprezentanților companiei, la 25 februarie societatea înregistra circa 7.800 de angajați, din care 1.945 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.