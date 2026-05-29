Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior

1 minut de citit Publicat la 12:42 29 Mai 2026 Modificat la 12:42 29 Mai 2026

Cum arată în interior blocul din Galați lovit de drona rusească

Apartamentul de la ultimul etaj al blocului din Galați lovit de drona rusească a fost distrus de impact. Imaginile din interior sunt tulburătoare și arată cam cât de puternic a fost șocul, plafonul din beton armat fiind complet perforat.

Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Oamenii au trăit momente de groază în timpul impactului.

„S-a simțit foarte puternic, am zis că s-a dărâmat un bloc”, spune o femeie.

”A intrat prin plafon la etajul 10 și a luat foc”, spune alt martor.

„Eram cu el, ne plimbam, am primit Ro-Alerturi și am văzut dintr-o dată bubuituri foarte mari, ne-am speriat și apoi am văzut flăcări”, spun doi tineri.

„Suntem speriați cu toții, suntem vecini, aici locuim, în zonă. Am ieșit imediat că nu știam ce se întâmplă”, spune un bărbat.

„S-a auzit motorul înainte și apoi o bubuitură”, spune un localnic.

„Am zis că s-a aruncat o bombă”.