Fostul prefect din Galați a cerut ca zona să fie apărată mai bine acum o lună: Probabil ar trebui să fie pierderi de vieți omenești

Fostul prefect al județului Galați a cerut Guvernului, în urmă cu o lună, după ce o altă dronă rusească a căzut peste anexa unei gospodării din municipiu, să disloce în zonă sisteme moderne de detecție și interceptare a dronelor și să stabilească protocoale clare de intervenție în cazul în care incidentul s-ar repeta. Solicitarea a rămas fără răspuns, potrivit fostului prefect Andreea Naggar, care crede că dacă s-ar fi luat măsuri încă de atunci incidentul de azi-noapte, când o dronă rusească a lovit un bloc, nu ar fi avut loc.

„Probabil ar trebui să fie mult mai grav de atât. Să vorbim de pierderi de vieți omenești pentru a putea lua măsuri”, a declarat Andreea Naggar la Antena 3 CNN.

Solicitarea către Guvern și Ministerul Apărării a fost transmisă de fostul prefect al județului Galați în calitate de șef al Comitetului local pentru Situații de Urgențe la data de 28 aprilie 2026. Naggar cerea, punctual, 3 chestiuni:

dislocarea și operaționalizarea unor sisteme moderne de detecție și de interceptare a dronelor în zona Galați, Tulcea, Brăila, concomitent cu consolidarea acoperirii radar pntru identficarea țintelor de joasă altitudine;

stabilirea unor protocoale clare de intervenție în cazul prăbușirii dronelor pe teritoriul național atât în zonele locuite cât și în zonele nelocuite;

realizarea unei evaluări integrate la nivel instituțional a vulnerabilităților infrastructurii critice din județul Galați;

„Am făcut această solicitare mai devreme pe data de 28.04, la trei zile după al doilea incident pe care l-am avut în județul Galați.

După cum bine știți pe 25.04 anul acesta am avut un incident nu atât de grav ca cel de azi noapte, dar similar, în sensul în care o dronă s-a prăbușit în municipiul Galați, într-o zonă locuită și în curtea unui om, pe o anexă gospodărească.

După acest incident am considerat necesar să tragem un semnal de alarmă având în vedere că nu a fost primul incident. Primul incident în Galați a fost anul trecut în luna februarie, și după acel incident am făcut demersuri la autoritățile centrale competente, din păcate a trecut o lună de zile, s-a întâmplat un incident și mai grav și nu s-a întâmplat nimic”, a spus Naggar la Antena 3 CNN.

Fostul prefect a declarat că nu a primit răspuns de la Guvern în legătură cu solicitarea formulată.

„Nu, de la Ministerul Apărării nu a fost transmis niciun răspuns. Un răspuns am primit de la MAI în ceea ce privește acea solicitare privind adaptarea cadrului legislativ. În schimb, în ceea ce privește solicitările menționate, nu, nu s-a primit nimic și cred că cel mai bine vorbește de la sine ceea ce s-a întâmplat în această noapte în Galați pentru că dacă s-ar fi luat niște măsuri probabil că nu am mai fi fost în această situație”, a spus Andreea Naggar.

Întrebată dacă ar exista teren în Galați pe care să fie amplasate sistemele necesare de prevenție, fostul prefect a spus că ar exista, dar nu a primit o astfel de solicitare.

„Eu cred că da, dar nu cred că s-a pus problema să vină cineva să întrebe dacă există vreun teren disponibil pentru asta și să fi primit un răspuns negativ.

Ba mai mult, eu știu că ministrul Apărării, după incidentul din 25 aprilie, a anunțat că analizează rearanjarea și relocarea dispozitivelor de monitorizare și de apărare de la noi din zonă și că din câte știa dumnealui până la acel moment nu au fost indicii că la Galați ar fi un factor de risc.

Probabil că încă se analizează, nu știu cât timp e nevoie să ajungem la concluzia că e nevoie urgentă de capacitatăți care să protejeze populația și infrastructura critică din județul Galați și nu numai. Și Tulcea și Brăila sunt în aceeași situație”, a mai spus Andreea Naggar.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Generalul Gheorghe Maxim susține că Armata Română este încă limitată de legislația aplicabilă pe timp de pace în ceea ce privește doborârea dronelor care ajung în apropierea graniței cu Ucraina.