Cel mai grav atac al rușilor lângă graniță. Drona prăbușită în Galați ar putea avea încărcătură explozivă. Oamenii din zonă, evacuați

Forţele de ordine au evacuat din zona locuită de la marginea municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit o dronă rusească având o posibilă încărcătură explozivă, 217 persoane, dintre care 11 cu probleme medicale sau greu transportabile care au fost preluate cu ambulanţele.

"În urma măsurilor dispuse pentru gestionarea incidentului din această dimineaţă, 217 persoane au fost evacuate în siguranţă din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât şi cu sprijinul forţelor de intervenţie, inclusiv Poliţie şi Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanţe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), precum şi cu ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă", a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)-



Toate persoanele au fost transportate în siguranţă în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuinţe au rămas în supravegherea forţelor de ordine. Intervenţia este în desfăşurare, iar specialiştii continuă verificările pentru eliminarea oricărui pericol, mai menţionează sursa citată.