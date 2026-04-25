Cel mai grav atac al rușilor lângă graniță. Drona prăbușită în Galați ar putea avea încărcătură explozivă. Oamenii din zonă, evacuați

Mesaj Ro-Alert pentru oamenii din zona unde a căzut dronaPublicat acum 2 minute
Localnicii din zona unde a căzut drona cu posibilă încîrcătură explozivă au primit mesaj Ro-Alert.
Poliţiştii merg din poartă în poartă să anunţe localnicii că trebuie să se evacueze.
217 persoane, printre care 11 cu probleme medicale, evacuate din zona afectată de prăbuşirea droneiPublicat acum 4 minute
Forţele de ordine au evacuat din zona locuită de la marginea municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit o dronă rusească având o posibilă încărcătură explozivă, 217 persoane, dintre care 11 cu probleme medicale sau greu transportabile care au fost preluate cu ambulanţele.
"În urma măsurilor dispuse pentru gestionarea incidentului din această dimineaţă, 217 persoane au fost evacuate în siguranţă din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât şi cu sprijinul forţelor de intervenţie, inclusiv Poliţie şi Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanţe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), precum şi cu ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă", a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)-
Toate persoanele au fost transportate în siguranţă în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuinţe au rămas în supravegherea forţelor de ordine. Intervenţia este în desfăşurare, iar specialiştii continuă verificările pentru eliminarea oricărui pericol, mai menţionează sursa citată.
MApN: Fragmentele dronei ruseşti vor fi preluate şi distruse de specialişti în condiţii controlatePublicat acum 25 minute
"O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații acționează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute, în dimineața zilei de 25 aprilie, într-o zonă locuită din municipiul Galați. Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară.
Echipele de specialiști vor prelua și transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.
Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.
Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO", a comunicat Ministrul Apărării.
Gazul a fost oprit pe 20 de străzi din GalațiPublicat acum 35 minute
Aproximativ 550 de consumatori casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din municipiul Galaţi au rămas fără gaze naturale, sâmbătă dimineaţă, alimentarea fiind oprită de operatorul Distrigaz Sud Reţele la cererea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), după prăbușirea unei drone într-o curte.
Gazul a fost oprit pentru locuințele de pe 20 de străzi.
MAI: Drona ar putea avea încărcătură explozivăPublicat acum 35 minute
Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 de metri, a comunicat Ministerul de Interne.
Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.
Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime.
Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.
Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale.
Primele imagini cu drona prăbușităPublicat acum 36 minute
MApN: Drona ar fi intrat sub limita de acoperire a sistemelor radar din zona GalațiuluiPublicat acum 37 minute
Cristian Popovici, purtător de cuvânt al MApN, a declarat că o dronă lansată de Federația Rusă a pătruns în spațiul aerian național și a afectat proprietăți publice și private. Potrivit acestuia, Armata Română a respectat procedurile în vigoare: "Radarele de la sol au identificat mai multe roiuri de drone. NATO a dispus ridicarea de la sol a celor două aeronave Eurofighter britanice aflate la Baza Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare cu baza la sol și sistemele de rachete au fost puse în poziție de tragere."
Potrivit reprezentantului MApN, radarele de la sol au urmărit 15 drone care au intrat în picaj deasupra localității Reni, unde au fost raportate multiple explozii. Se pare că una dintre dronele din acest roi a urmat un traseu la joasă altitudine deasupra Lacului Brateș, într-o zonă cu teren accidentat. Diferența de nivel dintre Galați și Lacul Brateș este de câteva zeci de metri, iar drona ar fi intrat sub limita de acoperire a sistemelor radar din zona Galațiului. Aceasta a avariat peretele unui atelier, o anexă dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate.
„Civilii au fost puși în pericol de Federația Rusă, proprietățile au fost puse în pericol de Federația Rusă, viețile oamenilor au fost puse în pericol de Federația Rusă. Acesta este contextul în care ne aflăm”, a transmis Cristian Popovici.
La fața locului s-au prezentat instituțiile cu atribuții în zona civilă, inclusiv echipe ale SRI și pirotehniști. MApN a trimis o echipă de specialiști în neutralizarea munițiilor, precum și militari de la o unitate din Galați, pentru izolarea zonei.
„Repet, cetățenii au fost puși în pericol de Federația Rusă. Este un incident grav provocat de Federația Rusă, așa cum se întâmplă de patru ani de zile. Din fericire, nu avem victime, ci doar avarii minore de proprietate. Armata urmează protocoalele și ne străduim să protejăm populația”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al MApN.
Mai multe fragmente dintr-o dronă au căzut în GalaţiPublicat acum 37 minute
Este alertă maximă sâmbătă dimineață după cel mai grav atac al armatei ruse la graniţa României. Mai multe fragmente dintr-o dronă au căzut în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Armata a ridicat două aernoave de la sol. Jandarmieria şi Poliţia au primit ordin să înceapă evacuările localnicilor de urgenţă. Zona este securizată în aceste momente de militari. Echipajele de salvare mobilizate în zonă ajută la evacuarea oamenilor.
MApN a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că resturi de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol. Autorităţile fac verificări la faţa locului, iar un mesaj Ro-Alert a fost emis în judeţul Tulcea.
”În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.
Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, a transmis MApN.
Locuitorii din judeţul Tulcea au primit Ro-Alert
Oamenii care locuiesc în localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, au primis, la ora 02.14, un mesaj Ro-Alert. Gălăţenii au sesizat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.
”Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, a mai comunicat MApN.
Ministerul Apărării Naţionale acuză "lipsa de respect a Federaţiei Ruse":
