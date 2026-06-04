Invitată de Putin la Sankt Petersburg, Diana Șoșoacă a repetat propaganda rusă despre alegerile prezidențiale anulate din România

Președinta SOS, Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președinta SOS România și eurodeputata Diana Șoșoacă, s-a declarat „foarte bucuroasă” că autoritățile ruse nu-l recunosc pe Nicușor Dan drept președintele României și a mulțumit Rusiei pentru poziția diplomatică adoptată în acest caz. Diana Șoșoacă a participat miercuri la forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul lui Putin”.

„Avem 100-200 de persoane arestate pentru că și-au exprimat dreptul la libera exprimare și care au spus câteva lucruri care l-au deranjat pe actualul președinte, dar vă spun că (Nicușor Dan - n.r.) nu este președintele României și sunt bucuroasă că, la ONU, reprezentantul Rusiei l-a numit pe fostul președinte, Klaus Iohannis, nu pe Nicușor Dan. Am fost foarte bucuroasă și vă mulțumesc că nu-l recunoașteți pe acest președinte”, a spus Diana Șoșoacă.

Președinta SOS a fost invitată la forumul economic de la Sankt Petersburg, unde a participat miercuri la un panel intitulat „Media în era AI în Regiunea Eurasiatică. Cum pot supraviețui țările în războiul informațional cu ajutorul tehnologiilor AI”.

Diana Șoșoacă a amintit, în cadrul discursului susținut la acest forum, despre scandalul alegerilor prezidențiale anulate din România, din 2024.

„Am avut niște alegeri rele, alegerile prezidențiale, și acum avem acest soi de președinte (Diana Șoșoacă a vorbit în engleză și a folosit expresia „some kind of president”), care nu e constituțional și nu e legitim”, a spus lidera SOS.

Diana Șoșoacă le-a mai precizat invitaților prezenți la forumul de la Sankt Petersburg, că partidul SOS reprezintă „singura Opoziție din Parlamentul României” și că „în România nu există suveranitate și independență și totul se decide la Bruxelles, la Comisia Europeană”.

Diana Șoșoacă a fost prezentă la forumul economic de la Sankt Petersburg la invitația președintelui rus Vladimir Putin, care e așteptat vineri să susțină un discurs.

Totodată, cu câteva zile în urmă, europarlamentarul Diana Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului unde a fost invitată să vorbească despre drona căzută în Galați care a rănit o mamă și un copil de 14 ani. Pe parcursul celor 10 minute petrecute în direct cu o prezentatoare din Rusia, Șoșoacă a enunțat afirmații false despre dronă și a folosit, aproape cuvânt cu cuvânt, linia propagandei ruse, inclusiv retorica lui Putin, Zaharova și a ambasadorului rus la ONU.