Începe „Davosul” lui Putin: Andrew Tate, un miliardar din Germania și o delegație din SUA, printre invitați

Frații Tate sunt anchetați penal în România inclusiv pentru trafic de persoane, din decembrie 2022. Foto: Getty Images

„Davosul” lui Vladimir Putin începe miercuri și a adunat o audiență eclectică, inclusiv unii americani atrași de discursul „anti-woke” al Moscovei și de sprijinul pentru „valorile tradiționale”, relatează Reuters. Printre participanți s-ar afla și Andrew Tate, care, deși nu a confirmat oficial, s-a filmat pe aeroportul din Moscova. Pe lista vorbitorilor se află și președintele Comisiei SUA pentru Arte Frumoase, Rodney Mims Cook Jr., responsabil cu extinderea sălii de bal de la Casa Albă, dorită de președintele Donald Trump.

Kremlinul a transmis că aceasta este prima ediție a Forumului Economic de la Sankt Petersburg cu participare americană de la ediția 2017–2018.

Americanii care merg la „Davosul” Rusiei

Aceștia sunt unii dintre cetățenii americani care urmează să participe la forum, potrivit Reuters:

Andrew și Tristan Tate

Andrew Tate a publicat un videoclip în care el și fratele său sunt primiți cu muzică rusească pe aeroportul din Moscova, în ajunul forumului. Totuși, frații, care obișnuiesc să-și lase urmăritorii în suspans, nu au confirmat încă participarea lor la forum.

Ei sunt anchetați penal în România inclusiv pentru trafic de persoane, din decembrie 2022, însă cele două anchete nu au ajuns încă în instanță.

De asemenea, se confruntă cu acuzații în Marea Britanie, după ce mai multe femei i-au reclamat pentru viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Cei doi neagă toate acuzațiile.

Cei doi frați sunt foști sportivi de kickboxing cu cetățenie duală americană și britanică. Andrew Tate, care se descrie drept misogin, a atras milioane de fani online promovând un stil de viață ultra-masculin, pe care criticii îl consideră degradant față de femei.

Candace Owens

Candance Owens este o influenceriță din SUA, care are un podcast în care promovează politici de dreapta. Este extrem de critică la adresa Israelului, a finanțării americane pentru Israel, a feminismului și a multor altor subiecte.

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au deschis un proces de defăimare foarte mediatizat în SUA împotriva lui Owens, în vârstă de 37 de ani, care a susținut în mod fals că Brigitte s-a născut bărbat.

Owens va vorbi într-o sesiune despre „echilibrarea vieții de părinte într-o familie numeroasă cu o carieră de succes”, potrivit programului oficial.

„Mi-am dorit foarte, foarte mult să merg la Sankt Petersburg, pur și simplu ca creștin, în general, pentru a vedea unele dintre acele catedrale și biserici”, a spus Owens înainte de călătorie.

Steven Seagal

Fost erou de acțiune de la Hollywood și expert în arte marțiale, Seagal este de mult un admirator al președintelui Vladimir Putin, de la care a primit cetățenia rusă în 2016.

Seagal este reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru relații umanitare cu Statele Unite și Japonia.

Fostul actor, care vizitează frecvent Rusia, a susținut anexarea Crimeei de către Moscova în 2014, considerând-o „foarte rezonabilă”. Seagal s-a alăturat unui partid pro-Kremlin în 2021 și a susținut războiul Rusiei în Ucraina.

Seagal este listat ca participant la o dezbatere despre cultură.

Rodney Mims Cook Jr.

Președinte al Comisiei SUA pentru Arte Frumoase, Cook supervizează controversata extindere a sălii de bal a Casei Albe dorită de președintele american Donald Trump și este listat ca lider al delegației oficiale americane la forum.

El este primul oficial american care participă la forum din 2017/2018, potrivit Kremlinului, și primul de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Va vorbi într-o sesiune despre dialogul cultural SUA–Rusia.

Cook a declarat agenției ruse TASS, înaintea forumului, că reprezintă SUA ca ministru al culturii și ca creștin, nu ca politician. A spus că a ajutat anterior la restaurarea unor biserici din Rusia și a dăruit marți o icoană religioasă unei mănăstiri de călugări din Sankt Petersburg.

„Davosul” Rusiei, umbrit de război și economia blocată

În ciuda listei de „influenceri” care participă la forum, „Davosul” Rusiei este umbrit de războiul din Ucraina, sancțiunile Occidentului și economia blocată.

Principalul forum de investiții al Rusiei, al cincilea organizat de la trimiterea trupelor în Ucraina în 2022, începe la doar câteva ore după un atac mortal cu drone și rachete asupra Kievului, pe care Rusia l-a justificat ca răspuns la un atac asupra unui cămin din Luhansk, teritoriu controlat de Rusia.

Războiul planează asupra evenimentului, chiar dacă Ucraina nu este menționată niciodată în programul oficial.

„Întrebarea este: se termină acest război sau ne îndreptăm spre un viitor mult mai dificil?”, a declarat un participant rus pentru Reuters, sub protecția anonimatului.

Vladimir Putin este liderul suprem al Rusiei ca președinte sau prim-ministru din 1999. În primii 15 ani sub conducerea sa, economia Rusiei a crescut masiv. Economia s-a multiplicat de zece ori, ajungând la circa 2,3 trilioane de dolari în 2013, anul dinaintea anexării Crimeei, potrivit datelor FMI.

De atunci, economia Rusiei a suportat costul confruntării cu Occidentul: în ciuda unei creșteri peste așteptări în 2023 și 2024, este estimată la aproximativ 2,9 trilioane de dolari în acest an, o fracțiune din puterea economică combinată a NATO, de circa 45 de trilioane de dolari.

Economia dependentă de materii prime a Rusiei a încetinit brusc la aproximativ 1% anul trecut, de la 4,9% în 2024, și s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru din 2026, evoluție pe care oficialii au pus-o pe seama dobânzilor ridicate, sancțiunilor occidentale și întăririi rublei. Creșterea prognozată pentru anul acesta este de doar 0,4%.

Război, spioni și petrol

Oleg Vyugin, fost vicepreședinte al băncii centrale de la Moscova, a declarat pentru Reuters că Rusia are de ales între recesiune și reducerea finanțării pentru ceea ce Kremlinul numește „Operațiunea Militară Specială” din Ucraina.

„Rusia se confruntă cu o alegere între reducerea finanțării militare, ceea ce ar stimula economia prin scăderea mai rapidă a dobânzii de politică monetară, extinderea creditării către sectorul civil, ridicarea parțială a sancțiunilor și refacerea lanțurilor logistice, și continuarea operațiunii speciale, care va necesita constant cheltuieli mai mari și creșteri de taxe, accentuând alunecarea spre recesiune și scăderea veniturilor reale”, a spus Vyugin.

Motto-ul conferinței este „Dialog pragmatic: drumul către un viitor stabil”. Participanții de la centrul de conferințe puternic securizat din apropierea orașului natal al lui Putin vor interacționa cu miliardari ruși și chiar foști ofițeri de informații, în discuții care variază de la OPEC+ la utilizarea inteligenței artificiale în războaiele informaționale.

Miliardarul german din retail Thomas Bruch, proprietarul Hyperglobus, este de asemenea listat ca participant la o discuție despre investițiile din Germania, care a fost cândva cel mai mare partener comercial al Rusiei. Forumul a declarat că 1.800 de companii germane continuă să opereze în Rusia.

„Thomas Bruch participă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg în calitate de acționar în rețelele de hipermarketuri din Rusia. Scopul participării sale este dezvoltarea de contacte de afaceri și discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai diverselor instituții”, a transmis Globus Holding.

Globus Holding a precizat că se concentrează exclusiv pe activitatea sa din Germania și Cehia și că și-a retras întreaga participație din piețele alimentare din Rusia.

Unii dintre cei mai importanți invitați din acest an provin din Arabia Saudită, inclusiv ministrul Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, care urmează să discute impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra energiei și viitorul OPEC+ cu „țarul petrolului” al lui Putin, Alexander Novak, și secretarul general OPEC, Haitham Al Ghais.