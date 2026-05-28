Noi acuzații pentru Andrew Tate. Surse: Este cercetat de DIICOT și pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor

Fraţii Tate sunt deja investigați în România pentru mai multe fapte, pe care le neagă. Foto: Getty Images

Andrew Tate a fost chemat joi la DIICOT, unde a fost informat că procurorii au extins cercetările în cazul său și că este acum suspectat și de incitare la ură sau discriminare, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Procurorii au transmis, într-un comunicat, că, timp de trei ani, bărbatul de 39 de ani ar fi incitat la ură și discriminare împotriva femeilor pe rețelele sociale.

DIICOT a dat publicităţii un comunicat pe această temă, fără a menţiona numele lui Andrew Tate.



„La data de 28.05.2026, în continuarea activităţilor de urmărire penală ce se desfăşoară în cauză, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov”, a transmis DIICOT.



Conform unor surse judiciare, Andrew Tate a fost chemat joi la sediul DIICOT, unde i s-a adus la cunoştinţă că are calitatea de suspect.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.



Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.



În prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că fraţii Tate se vor confrunta cu noi acuzaţii.



