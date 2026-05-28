Guvernul a aprobat transferul acţiunilor deţinute de stat la ELCEN către Primăria Capitalei

Decizia ţine cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti de realizare a acestei acţiuni şi de etapele prevăzute de lege în acest sens.

Guvernul a aprobat, joi, prin memorandum, iniţierea procedurilor pentru transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN către Primăria Capitalei, prin tranzacţie. Potrivit unui comunicat al Executivului, valoarea tranzacţiei va fi determinată de evaluarea de piaţă pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare, scrie Agerpres.

„Derularea etapelor necesare implementării se va realiza sub coordonarea şefului Cancelariei prim-ministrului. Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul de implementare şi, în cazul în care sunt necesare modificări legislative sau luarea unor măsuri de către Guvern, acestea se vor supune aprobării sau analizei cu celeritate”, se arată în comunicat.

Memorandumul propune, de asemenea, ca Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Municipiul Bucureşti şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei să elaboreze şi să prezinte Guvernului o analiză cu propuneri de modificare a cadrului legal primar, secundar şi terţiar şi/sau contractual - contractele încheiate între Termoenergetica şi consumatori, contractul de delegare a gestiunii, contractul de vânzare energie termică - în vederea eficientizării mecanismelor de plată şi/sau de garanţie sau orice alte clauze/prevederi pentru evitarea acumulării continue de penalităţi de întârziere aşa cum se întâmplă şi în prezent şi s-a întâmplat şi istoric în relaţia cu RADET, precizează sursa citată.



Elaborarea analizei va fi coordonată de şeful Cancelariei prim-ministrului.