1 minut de citit Publicat la 14:43 28 Mai 2026 Modificat la 14:43 28 Mai 2026

Imagini cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

După 11 ani de procese, acuzații și o luptă continuă pentru apărarea propriului nume, Simona Man a fost achitată definitiv de Curtea de Apel București.

Fostul președinte al PPDD și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii a aflat verdictul final într-un dosar care i-a marcat mai bine de un deceniu din viață.

Instanța a decis clar:

„fapta nu este prevăzută de legea penală”.

O singură frază care vine după 11 ani de anchete, termene, suspiciuni și presiune publică.

11 ani în care Simona Man a fost obligată să trăiască sub greutatea unui dosar penal și să își apere imaginea în fața unor acuzații care au însoțit-o permanent.

11 ani în care fiecare termen a însemnat încă o amânare a liniștii.

Încă o amânare a unui verdict care astăzi spune că fapta pentru care a fost judecată nu este prevăzută de legea penală.

În același dosar a fost achitat definitiv și Liviu Neagu, fost secretar general al PPDD, pentru acuzațiile de complicitate și spălare de bani.

Dar dincolo de hotărârea instanței rămâne întrebarea care apare în fiecare astfel de caz: ce se întâmplă cu anii pierduți?

Pentru că un proces care durează 11 ani nu înseamnă doar termene și hârtii.

Înseamnă stres.

Înseamnă presiune.

Înseamnă oameni care te judecă înaintea instanței.

Înseamnă o viață trăită cu sentimentul că trebuie să demonstrezi permanent că ești nevinovat.

Iar atunci când achitarea vine după mai bine de un deceniu, ea nu mai poate șterge tot ceea ce oamenii au trăit în acești ani.

Pentru Simona Man, verdictul definitiv de astăzi pune capăt unui drum extrem de greu.

Un drum care a durat 11 ani.