Constantin Toma atacă conducerea PSD: „Să intre la guvernare, dar fără Sorin Grindeanu şi familia de la Craiova”

2 minute de citit Publicat la 14:31 28 Mai 2026 Modificat la 14:31 28 Mai 2026

Primarul Buzăului, Constantin Toma. Foto: Agerpres

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a afirmat, joi, că este împotriva actualei conduceri a PSD şi cere ca partidul să intre la guvernare, „dar fără Sorin Grindeanu şi familia de la Craiova în conducere”, scrie Agerpres.

„Aşa cum ştiţi, sunt împotriva actualei conduceri a PSD, România este într-o situaţie foarte proastă şi inclusiv buzoienii suferă din cauza acestei decizii iresponsabile luată de PSD. Nu avem guvern sau avem guvern interimar probabil în cea mai proastă situaţie prin care trece ţara de foarte mulţi ani, vorbesc după 1990. Partidul meu a decis să introducă acea moţiune de cenzură, a căzut guvernul, dar acum treaba cea mai dureroasă este că nu-şi asumă răspunderea de a intra la guvernare. Din momentul în care ai făcut acest lucru, trebuia să-ţi asumi şi responsabilitatea să rezolvi lucrurile pe care le criticai la Ilie Bolojan, adică domnule, este nenorocire şi venim noi şi vă arătăm noi cum se conduce. Nu creezi această criză majoră şi laşi ţara într-o situaţie foarte proastă”, a declarat, după şedinţa Consiliului Local Municipal (CLM), primarul Constantin Toma.

Acesta atrage atenţia că partidul ar trebui să se reîntoarcă la negocieri şi să accepte intrarea la guvernare într-o coaliţie, dar fără actuala conducere a partidului.

„Trebuie să ai un guvern stabil şi cea bună soluţie, PSD-PNL-UDMR-USR, dar fără Sorin Grindeanu şi familia de la Craiova în conducere. Să vină din nou la negociere. Un guvern politic care să se înhame la treabă pentru că este foarte mult de muncă, suntem în crize suprapuse, inclusiv cu război la graniţă, război în Iran care ne afectează preţurile la pompă, avem o mulţime de probleme”, a precizat primarul.

Declaraţiile au fost făcute după ce o parte din consilierii locali municipali PSD s-au opus, joi, unui proiect al primarului Constantin Toma care viza reabilitarea zonei pietonale a străzii Cuza Vodă din centrul vechi al oraşului.

Eugen Tomac, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, a făcut miercuri primele declarații de la vehicularea numelui său.

Potrivit surselor, în momentul de față sunt două variante pentru un posibil Guvern Tomac. Prima variantă, un Guvern tehnocrat care să primească votul de învestitură de la partidele din fosta Coaliție. În această situație, PSD, PNL, USR și UDMR își păstrează secretarii de stat și oamenii de eșaloanele doi și trei.

A doua variantă discutată de Nicușor Dan este cea a unui guvern politic cu premier Eugen Tomac. Guvernul ar urma să fie completat cu miniștri din fosta coaliție de guvernare la care s-ar adăuga miniștri tehnocrați în unele ministere.

Despre varianta guvernului tehnocrat, USR și PNL discută intern. USR nu exclude să susțină un astfel de executiv, mai ales că un vot împotrivă ar însemna o opoziție asumată față de președintele Nicușor Dan.

Varianta guvernului politic, deși ar avea avantajul unei susțineri politice în Parlament, ar avea o mai mica acceptabilitate din partea PNL și USR, pentru că ar fi alături PSD.

Ambele variante de guvern ar avea cele patru priorități: programul SAFE, fondurile din PNRR, OECD și menținerea deficitului.

Nu este clar dacă Eugen Tomac va putea obține sprijin parlamentar în cazul în care va include miniștri PSD, în condițiile în care USR și PNL au decis intern că nu vor vota un guvern din care fac parte social-democrații. De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.