„Ghețarul Apocalipsei” își pierde platforma de gheață în acest an. Ce înseamnă asta pentru nivelul mărilor și pentru orașele de coastă

Ghețarul Thwaites din Antarctica, supranumit Ghețarul Apocalipsei. Imagine de arhivă. Sursa foto: Profimedia Images

Ghețarul Thwaites din Antarctica, supranumit „Ghețarul Apocalipsei”, se apropie de un moment critic: platforma de gheață care îl protejează de apele oceanice mai calde este pe cale să se dezintegreze chiar în acest an, avertizează cercetătorii. Potrivit specialiștilor, acest proces ar putea accelera semnificativ topirea unuia dintre cei mai importanți ghețari ai planetei și ar avea consecințe pe termen lung pentru sute de milioane de oameni afectați de creșterea nivelului mărilor.

Thwaites este deja în proces de topire, iar oamenii de știință estimează că, dacă s-ar prăbuși complet, nivelul global al mărilor ar crește cu aproximativ 65 de centimetri. Orașe importante de coastă, precum New York, Boston, San Francisco sau Miami, sunt deja vulnerabile în fața creșterii nivelului oceanului.

Deși cercetătorii nu se așteaptă la o prăbușire iminentă a ghețarului în următorii ani, desprinderea platformei de gheață din partea estică a Thwaites ar putea accelera considerabil degradarea acestuia.

Platforma de gheață care ținea ghețarul „în frâu”

Robert Larter, geofizician marin la British Antarctic Survey și coordonator al componentei britanice din cadrul International Thwaites Glacier Collaboration, afirmă că platforma de gheață este într-un stadiu avansat de deteriorare.

„Ultima porțiune a platformei de gheață din fața ghețarului este pe punctul de a se dezintegra”, a explicat cercetătorul, pentru Live Science. „Nu știm exact cum se va rupe această platformă, dar cu siguranță va dispărea. În acest moment se desprinde de ghețar, iar structura sa internă devine din ce în ce mai fragilă. Se pot vedea fracturile și fisurile care se extind în imaginile din satelit.”

Această platformă funcționează ca un fel de barieră naturală care încetinește curgerea gheții spre ocean. Odată pierdută, ghețarul ar putea începe să se deplaseze mai rapid.

„Ceea ce am observat în ultimii ani este că, pe măsură ce structura platformei de gheață devine mai slabă, o zonă a gheții ancorate pe continent a început să curgă mai repede”, spune Larter. „Asta arată că platforma chiar avea un rol în limitarea fluxului de gheață.”

Oceanul mai cald sapă ghețarul pe dedesubt

Potrivit specialistului, principalul vinovat pentru degradarea platformei de gheață este apa oceanică relativ caldă care ajunge sub ghețar.

„Suntem destul de siguri că apa caldă a oceanului este cea care a provocat deteriorarea”, afirmă Larter. „A existat o schimbare în modul în care această apă ajunge în zonă, undeva la mijlocul secolului XX, iar asta a declanșat faza actuală de pierdere a gheții și de retragere a zonelor de contact cu fundul oceanic.”

Cercetătorul explică faptul că problema nu ține doar de încălzirea apei, ci și de schimbarea circulației oceanice.

„Există un volum enorm de apă relativ caldă la mare adâncime în Oceanul Sudic. În momentul în care această apă ajunge pe platforma continentală și la frontul ghețarilor, începe să producă pagube.”

Schimbările climatice provocate de oameni, principala cauză

Întrebat dacă activitatea umană este responsabilă pentru acest proces, Larter a răspuns fără ezitare:

„Indiciile arată că este vorba despre schimbări climatice provocate de activitatea umană.”

El spune că modificările tiparelor de vânt din emisfera sudică au schimbat circulația apelor oceanice, împingând apa caldă spre Antarctica.

„Există încă o dezbatere științifică despre mecanismul exact, dar pare destul de clar că schimbările vânturilor vestice din emisfera sudică sunt cele care împing apa caldă spre continent. Iar aceste modificări fac parte din tiparul mai larg al schimbărilor climatice.”

„Ghețarul Apocalipsei” este, probabil, un nume justificat

La început, cercetătorii au evitat să folosească porecla „Doomsday Glacier”, considerând-o prea alarmistă. Însă după ani de studii, concluziile devin tot mai îngrijorătoare.

„La început ne-am opus acestui nume”, spune Larter. „Nu voiam să tragem concluzii înainte să avem suficiente dovezi. Dar acum, după opt ani de cercetări, cred tot mai mult că denumirea este potrivită.”

Specialistul afirmă că majoritatea cercetătorilor implicați în proiect sunt convinși că retragerea ghețarului nu se va opri.

„Rezultatele noastre indică faptul că, în cele din urmă, ghețarul Thwaites va fi pierdut.”

Totuși, există încă mari incertitudini privind viteza cu care se va produce acest proces.

„Nimeni nu poate spune cu mare încredere care va fi ritmul pierderii de gheață în următorul secol sau în următoarele două secole.”

Un impact uriaș asupra coastelor lumii

În prezent, nivelul global al mărilor crește cu aproximativ 4–4,5 milimetri pe an. La prima vedere, cifrele pot părea mici, însă efectele asupra orașelor de coastă sunt disproporționat de mari.

„Nu ai nevoie de o creștere foarte mare a nivelului mării — doar unul sau doi metri — pentru ca o inundație de coastă care apărea o dată la un secol să devină un eveniment care se produce o dată la zece ani sau chiar anual”, avertizează Larter.

El subliniază că, deși în prezent se vorbește despre milimetri pe an și centimetri pe deceniu, în doar câteva decenii efectele vor deveni extrem de greu de gestionat.

„Orașele de coastă sunt deja puse în fața unor decizii majore privind infrastructura și sistemele de protecție.”

Ce urmează pentru Antarctica

Cercetătorul spune că destrămarea platformei de gheață va fi probabil vizibilă clar în imaginile satelitare și ar putea avea loc chiar în cursul acestui an.

„Vom vedea platforma de gheață îndepărtându-se și poate chiar fragmentându-se complet. Va fi un eveniment spectaculos din punct de vedere vizual atunci când vom urmări secvențele de imagini satelitare.”

Totuși, adevărata întrebare este cum va reacționa ghețarul după pierderea acestei bariere naturale.

„Devine din ce în ce mai clar că «Ghețarul Apocalipsei» este un nume potrivit. Ghețarul este condamnat.”

Larter avertizează că, chiar dacă lumea ar ajunge la emisii nete zero până în 2050, acest ghețar tot ar continua să se retragă.

„Chiar dacă atingem emisii nete zero până în 2050, acest ghețar va dispărea. Va contribui cu 65 de centimetri la creșterea nivelului mării.”

Mai mult, pierderea ghețarului Thwaites ar putea destabiliza și alte regiuni glaciare din Antarctica de Vest.

„Instabilitatea nu se va opri odată cu dispariția ghețarului Thwaites”, explică cercetătorul. „Probabil că întreaga calotă glaciară din Antarctica de Vest implică o creștere totală a nivelului mării de peste 3 metri.”

Consecințele nu vor fi resimțite imediat de generația actuală, spune Larter, însă direcția în care evoluează ghețarul este deja clară.