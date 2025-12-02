Sateliții surprind prăbușirea rapidă a „Ghețarului Apocalipsei”

2 minute de citit Publicat la 13:46 02 Dec 2025 Modificat la 13:46 02 Dec 2025

Imagine din satelit cu „Ghețarul Apocalipsei” situat pe Coasta Walgreen din Terra Marie Byrd, în 2014. Sursa foto: Hepta/ NASA

Două decenii de date satelitare și GPS arată cum platforma de gheață estică Thwaites își pierde treptat ancorarea într-un punct crucial de stabilizare, pe măsură ce fracturile se înmulțesc și deplasarea gheții se accelerează. Oamenii de știință avertizează că acest tipar s-ar putea extinde și la alte platforme vulnerabile din Antarctica, potrivit Science Daily.

Ghețarul Thwaites din Antarctica de Vest — cunoscut pe scară largă drept „Ghețarul Apocalipsei” — se schimbă mai rapid decât aproape orice alt sistem gheață-ocean de pe planetă.

Comportamentul său viitor rămâne unul dintre cele mai mari necunoscute în prognozele privind creșterea nivelului mării. O parte a acestui sistem, Platforma de Gheață Estică Thwaites (TEIS), plutește pe ocean și este ținută parțial în loc de un punct de ancorare situat la marginea sa nordică.

În ultimii douăzeci de ani, această platformă a dezvoltat fracturi tot mai numeroase în zona principală de forfecare aflată în amonte de punctul de ancorare.

Un nou studiu publicat în Journal of Geophysical Research: Earth Surface (AGU, 2025) oferă cea mai detaliată analiză de până acum a modului în care s-a produs acest proces lent de degradare.

Creșterea fracturilor, dinamica gheții și un efect de feedback accelerat

Folosind două decenii (2002–2022) de observații satelitare, măsurători ale vitezei de curgere a gheții și date GPS in-situ, echipa a documentat formarea și evoluția fracturilor din zona de forfecare a TEIS.

Analiza arată că extinderea graduală a acestor fracturi a slăbit conexiunea platformei cu punctul de ancorare. Pe măsură ce această legătură s-a deteriorat, gheața din amonte a început să se deplaseze mai rapid, reducând stabilitatea mecanică a platformei.

Cercetătorii au identificat patru etape clare ale acestei slăbiri și au evidențiat două concluzii majore.

Prima: fracturile s-au extins în două faze distincte — întâi fracturi lungi, orientate în direcția de curgere a gheții, urmate ulterior de fracturi mai scurte, perpendiculare pe direcția de deplasare.

A doua: există un ciclu de feedback pozitiv în care fracturile provoacă accelerarea gheții, iar accelerarea provoacă deteriorări suplimentare. Acest efect accelerat a jucat un rol semnificativ în declinul recent al platformei.

De la factor de stabilizare la sursă de instabilitate

Studiul arată că punctul de ancorare, odinioară esențial pentru menținerea stabilității TEIS, s-a transformat treptat într-o componentă care contribuie la instabilitate.

Acest tipar în patru etape al degradării structurale ar putea fi un semnal de avertizare pentru alte platforme de gheață antarctice care par să intre în faze similare de slăbire.

Dacă aceste platforme plutitoare continuă să se deterioreze, calota antarctică ar putea contribui chiar mai mult la creșterea nivelului mării în viitor.