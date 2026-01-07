“Olandezii au mințit”. Fostul director al Muzeului Național de Istorie lansează noi acuzații despre furtul tezaurului dacic

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda în ianuarie. Sursa foto: Profimedia Images

Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a lansat noi acuzații despre furtul tezaurului dacic în urma jafului de la Muzeul Drents din Assen. El a criticat dur conducerea muzeului din Olanda, precizând că nu a luat măsurile de securitate promise.

„Au mințit”, a declarat Oberländer într-un interviu acordat RTL. „Nu au respectat acordul din raportul instalației . Securitatea era primordială, dar sticla antiefracție promisă nu a fost folosită, iar coiful a fost furat cu două lovituri de ciocan.”

Fostul director a povestestit cum jaful, concedierea sa și criticile primite i-au afectat profund anul 2025: „A fost un an întunecat. Îmi revin încetul cu încetul datorită medicamentelor.”

Modul în care colecțiile muzeale sunt gestionate și securizate împotriva, de exemplu, incendiilor sau furtului, este documentat meticulos într-un așa-numit raport al instalației. Acest document, despre expoziția din Assen, nu a fost încă făcut public. „Nu ar fi trebuit să fie”, spune Oberländer. „Toate detaliile despre securitatea Muzeului Drents sunt acolo. Dacă se scurge informația, va trebui să revizuiască întregul sistem de securitate.”

Oberländer explică faptul că proiectul împrumutului artefactelor către Muzeul Drents s-a născut dintr-un sentiment pozitiv față de Olanda: „Îi iubesc pe olandezi și am vrut să împărtășesc moștenirea românească cu lumea. Pregătirea pentru expoziție a fost meticuloasă, iar muzeul părea cel mai bine protejat dintre toate muzeele cărora le împrumutasem anterior piese.”

În ciuda sistemelor de alarmă avansate și a geamurilor antiglonț, hoții au reușit să intre printr-o mică deschizătură, scoțând în evidență probleme de securitate neprevăzute în planul oficial.

Ce se mai știe despre cazul jafului din Olanda

După jaf, trei suspecți principali au fost arestați, dar Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au dispărut. Omul de afaceri olandez Alex van Breemen a oferit 250.000 de euro pentru informații care să ducă la recuperarea lor.

Conform rechizitoriului, procurorii olandezi au precizat că probele indică în mod clar că tezaurul nu a fost topit.

Muzeul Drents nu a comentat calitatea sticlei folosite pentru vitrine, declarând doar că a respectat condițiile de asigurare și a împărtășit toate informațiile necesare cu omolegii români.

Un raport al asigurătorului a dezvăluit faptul că Muzeul Drents a fost avertizat cu privire la breșele de securitate înainte de jaf.

Cu patru săptămâni înainte de deschiderea expoziției “Dacia, Imperiul Aurului și Argintului”, în iulie 2025, un expert de la asigurătorul muzeului, Aon, a efectuat o inspecție completă. Expertul a avertizat în mod explicit muzeul cu privire la punctele slabe pe care hoții de artă le-au exploatat ulterior.

Vitrinele erau prea slabe. „Rezistența la efracție a vitrinelor este prea scăzută, având în vedere valoarea asigurată”, a scris Aon. „Prin urmare, recomandăm securitate suplimentară: utilizați vitrine cu rezistență la efracție de cel puțin cinci minute.” Muzeul Drents nu a înlocuit vitrinele.