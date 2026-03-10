Sute de tineri s-au prezentat la centrele de recrutare, în Croaţia, după ce ţara a reintrodus stagiul militar obligatoriu

Un militar croat salută steagul țării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sute de tineri croaţi s-au prezentat, luni, 9 martie, la centrele de recrutare, pentru serviciul militar obligatoriu. Croaţia eliminase această obligaţie în 2008, notează BBC. Croația a devenit, aşadar, una dintre cele 10 țări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, alăturându-se Greciei, Turciei, țărilor scandinave și țărilor baltice.

Instruirea va avea loc în cazărmi din trei locații din Croația, recruții urmând să se prezinte la unitatea cea mai apropiată de casele lor. Acolo, își vor primi echipamentul și repartizarea la dormitor. În următoarele două luni, vor trebui să se supună disciplinei militare.

„Au fost acum smulși din mediul civil”, a declarat Tihomir Kundid, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Croației.

În cazul în care suna destul de brutal, generalul s-a grăbit să-i asigure pe toți părinții îngrijorați că tinerii lor vor fi tratați cu grijă. „Îi vom aclimatiza pas cu pas, astfel încât să nu fie supuși unui stres prea mare”, a adăugat el.

Tinerii au acces la telefoane

Mulți dintre recruți vor fi, de asemenea, ușurați să audă că „nu există restricții speciale” privind telefoanele mobile, dincolo de interdicția de a le utiliza în timpul antrenamentului.

Aproximativ 800 de persoane fac parte din primul grup de recruți. În special, mai mult de jumătate dintre ei nu au așteptat actele de chemare în armată, ci s-au oferit voluntari pentru serviciu. Una din zece sunt femei, care nu au nicio obligație de a servi.

Oficialii croați au ținut, de asemenea, să sublinieze că doar 10 persoane s-au înregistrat până acum ca obiectori de conștiință. Aceștia vor trebui să petreacă patru luni în serviciul civil - primind mai puțin de jumătate din alocația lunară de 1.100 de euro acordată recruților militari.

Generalul Kundid promite un program „foarte dinamic, foarte interesant” pentru recruți. Antrenamentul va acoperi totul, de la abilități tradiționale până la „abilități de bază de control și protecție a dronelor” și tehnici și contramăsuri de război cibernetic.

De ce au reintrodus stagiul militar obligatoriu

Apropierea de războiul din Ucraina a determinat Croația să reinstituie serviciul militar obligatoriu. Doar Ungaria separă Croația de conflict. „Situația din Croația și din vecinătatea noastră era stabilă. În prezent, este complet diferită”, a declarat pentru BBC ministrul Apărării din Croația, Ivan Anusic.

„De patru ani, ne uităm nu doar la agresiunea rusească în Ucraina, ci și la reprezentanții Rusiei din întreaga Europă care își fac treaba.”

Tensiuni în regiune

Vecinii Croaţiei ar putea urma exemplul. Înainte de alegerile parlamentare din această lună, cel mai mare partid de opoziție din Slovenia a promovat revenirea la serviciul militar obligatoriu.

Între timp, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că serviciul militar va reveni în următoarele 12 luni. Țara a crescut semnificativ și cheltuielile militare.

Acest lucru stârnește tensiuni în Kosovo și Bosnia. La rândul său, Serbia și-a exprimat alarma cu privire la noua alianță militară a Croației cu Kosovo și Albania.

„Orice evoluție militară în Balcani face ca întreaga regiune să fie mult mai puțin sigură, deoarece toată lumea o interpretează ca fiind îndreptată împotriva lor”, spune James Ker-Lindsay, analist specializat în Balcani și conflicte internaționale.

„Problema este că Croația s-a înarmat. Și, bineînțeles, când Croația cumpără arme, Serbia se uită la asta și crede că și noi trebuie să facem același lucru.”

Dar campania de recrutare a Croației este deja în mișcare. Ar trebui să mai existe trei recrutări înainte de sfârșitul acestui an, cu obiectivul de a instrui 4.000 de recruți în fiecare an de acum înainte.

