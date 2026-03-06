Croaţia reia serviciul militar obligatoriu, după 17 ani: Recruții încep instrucţia de luni, 9 martie. Câți bani primesc pe lună

1 minut de citit Publicat la 17:54 06 Mar 2026 Modificat la 17:54 06 Mar 2026

Un militar croat salută steagul țării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie militară de bază. Serviciul militar a redevenit obligatoriu pentru croaţi, după 17 ani, consemnează vineri agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Recrutarea obligatorie are loc în cadrul strategiei mai ample a ţării pentru soluţionarea problemelor de securitate în Europa şi Balcanii Occidentali. Croaţia şi-a modificat legislaţia în domeniul apărării în octombrie anul trecut, urmând tendinţe deja prezente şi în alte state europene, în contextul tensiunilor cu Rusia.

Deşi măsura a fost iniţial controversată, mai mult de jumătate din primul contingent este formată din voluntari, iar 10% din aceştia sunt femei.

Doar zece din cei chemaţi sub arme au invocat obiecţii de conştiinţă şi au optat pentru serviciul civil - cea mai redusă proporţie din Europa, conform unor cercetători.

Câți bani primesc tinerii care fac stagiul militar în Croația

Guvernul de la Zagreb intenţionează să recruteze anual 4000 de tineri, începând chiar din 2026.

Recruţii vor fi instruiţi pentru deprinderi de bază pentru supravieţuire, autoapărare, primul ajutor şi controlul direct al dronelor în timp real.

Programul include stimulente cum ar fi o soldă lunară de 1100 de euro, recunoaşterea vechimii în muncă şi prioritate la angajările în sectorul public.

Croaţia este a zecea ţară din NATO care recurge la serviciul militar obligatoriu, după Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.